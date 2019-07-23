Taksici yolcusuna bıçak çekti: O anlar kamerada

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Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor

Alkollü sürücüyle polis arasında ilginç diyalog: Kız arkadaşım çok istedi kıramadım

Uçakta sevgilisiyle kavga ettiği söylenen Tuba Büyüküstün özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu.