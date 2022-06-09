Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı - Son Dakika
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Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı

09.06.2022 14:33

İstanbul Şişli'de taksiyle yolculuk yapan bir vatandaş, kredi kartını aracın içinde düşürdü. Kartından alışveriş yapıldığını fark eden vatandaş, polise gitti. Karttan 600 TL harcadığı tespit edilen taksi şoförü kendi aracında ekipler tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan H.A'nın bilgisi dışında kredi kartından 600 lira çekilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

BENZİN SATIN ALDI

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir taksi sürücüsünün, kartı kullanarak aracına akaryakıt aldığını tespit etti.

ARACINDA GÖZALTINA ALINDI

Taksi plakasından kimlik bilgisi belirlenen K.S, Eskişehir Mahallesi'nde aracında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.S, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Taksici, yolcusunun düşürdüğü kredi kartıyla benzin alandı! Kendi aracında polislere yakalandı - Son Dakika
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