Taksiciden brandalı koronavirüs önlemi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde taksi şoförü Hamza Düzen, şoför koltuğu ile yolcuların arasını branda ile ayırarak, koronavirüs salgınına yönelik önlem aldı.

Yüksekova'da, 7 yıldır taksicilik yapan Hamza Düzen, kızlarının tavsiyesi ile aracında koronavirüs salgını nedeniyle brandalı önlem aldı. Aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koyan Düzen, brandaya açtığı bölmeden de müşterilerinden parasını alıyor.

Aldığı önlemlerin müşteriler tarafından takdirle karşılandığını belirten Düzen, "Önlemler ile hem kendimi, hem müşterilerini koruyorum. Hastalık ortaya çıktığından beri kızlarım sürekli 'yolcularla iç içesin ciddi bir önlem alman lazım' diyorlardı. Bu fikir kızlarımdan geldi. 4 kızımla beraber aracımızı naylon ile 4 bölüme ayırdık. Yolcuların da birbirlerine teması olmasın diyerek böyle bir şey çıktı. Hem müşteriler, hem de ben bu önlemden çok memnunuz" dedi.

Müşteriler ise bu uygulamanın çok önemli ve yerinde olduğunu söyledi.