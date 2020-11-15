Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem - Son Dakika

Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem

15.11.2020 16:37

Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem Antalya'da bir taksi şoförü, korona virüs salgınına rağmen yolcuların sürekli ön koltuğa oturmak istemelerini ilginç bir yöntemle önledi Ön yolcu koltuğuna maskeli kadın manken koyan şoför, çevresinden de olumlu tepki aldı Cansız kadın...

Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem

Antalya'da bir taksi şoförü, korona virüs salgınına rağmen yolcuların sürekli ön koltuğa oturmak istemelerini ilginç bir yöntemle önledi

Ön yolcu koltuğuna maskeli kadın manken koyan şoför, çevresinden de olumlu tepki aldı

Cansız kadın mankenler yolculuk yapan şoföre bazı gençler, "Sevgilin iyiymiş, manitan iyiymiş" diyerek takıldı

ANTALYA - Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nde taksi şoförü Tuğrul Yüksek, korona virüs salgınına rağmen müşterilerinin sürekli ön koltuğa oturmasını koyduğu kadın cansız manken ile engelledi. 3 aydır ön yolcu koltuğunda maskeli kadın mankenle müşterilerini taşıyan Yüksek, bazı gençlerin "Sevgilin iyiymiş, manitan iyiymiş" sözlerine ise tepki gösterdi.

Turizm kenti Antalya'nın merkezindeki tarihi Kaleiçi'nde 6 yıldır taksi şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Tuğrul Yüksek, aracında korona virüs salgını nedeniyle bazı önlemler aldı. Yolcu ile arasını şeffaf streç filmle ayıran Yüksek, uyarıcı yazılar da asmayı ihmal etmedi. Aracında maske, kolonya bulunduğunu ve düzenli dezenfeksiyon işleminin yapıldığını bildiren belgeler de taşıyan Yüksek, ön yolcu koltuğuna ise sürekli müşterilerinin binmek istemesine ilginç bir yöntem buldu. Korona virüse karşı kendisini ve yolcularını korumak isteyen Yüksek, ilk olarak yolcu koltuğunu kapattı. Bu işleme rağmen yolcuların ön koltuğa oturma istekleriyle başa çıkamayan ve zaman zaman tartışmalar yaşayan Tuğrul Yüksek, yan yolcu koltuğuna cansız bir kadın maketi yerleştirdi. Mankene maske takan ve emniyet kemerini bağlayan Yüksek, böyle yolculuk yapmaya başladı. Kırmızı maskeli kadın mankeni gören yolcular ise ön koltuğa oturma isteklerinden vazgeçti. 3 aydır bu uygulama ile rahat bir nefes aldığını dile getiren Yüksek, pandemi bitinceye kadar mankenle yolculuk yapmaya devam edeceğini belirtti.

Tuğrul Yüksek, korona virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayından haziran ayına kadar çalışamadıklarını, o dönemi evde geçirdiklerini hatırlattı. Taksicilik yaptığı bölgenin turistik olduğunu dile getiren Yüksek, "Haziran ayından sonra kısıtlamalar kalkıp turizm hareketlenince işlerimiz açılmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri çerçevesinde araçlarımızda önlemler aldık. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını uygulamaya başladık. Araçlarımızda maske ve kolonya bulundurduk. Aracımızda 3 kişiden fazla yolcu almamaya başladık. Bu biraz sıkıntı oluşturdu" dedi.

"İllaki ön koltuğa oturmak istiyorlar"

Pandemiden dolayı aracının ön koltuğuna yolcu almadığını dile getiren Yüksek, "Ama bulunduğumuz yer turistik ve eğlence mekanlarıyla dolu. Alkolü fazla alan insanlar anlayışsız davranıp sürekli ön koltuğa oturmak isteyince bende buraya cansız manken koymak zorunda kaldım. Çünkü kapalı koltuğu açmaya çalışanlar oldu, illaki oturacağım diyenler oldu. Bu durumlarla karşılaşınca manken koymaya karar verdim. Yaklaşık 3 aydan beri bu şekilde geziyorum" diye konuştu.

"Dalga geçiyorlar"

Cansız manken uygulamasını yolcu ve vatandaşların takdirle karşıladığının altını çizen Tuğrul Yüksek, "'En iyisini, en doğrusunu sen yapıyorsun' diyorlar. Mankenin arkada oturmasını isteyenler de oluyor. Ama genelde gruplar halinde aynı akraba ya da arkadaşlar aracıma biniyor. 3 kişi binebiliyor. Onlarda varsa bana, bende varsa onlara virüs bulaşmasın diye çabalıyorum. Polisler, bekçi vatandaşlar genelde gülümsüyor ve takdirle karşılıyor. Herhangi bir ceza almadım. İster istemez ilginç diyaloglar da oluyor. Burası genelde hafta sonu yoğun oluyor. Gençler dalga geçiyorlar. 'Sevgilin iyiymiş, manitan iyiymiş' diyorlar" dedi.

Yüksek, manken ile dolaşmasının sebebinin ne fenomen ne de reklam için olduğunu belirterek, amacının kendisini ve müşterilerini korumak olduğunu kaydetti.

"Sakındık yakalandık"

Aracı 78 yaşındaki patronuna teslim ettiğini dile getiren Yüksek, "Ben virüse yakalanırsam patronum kapar, ailem kapar, kardeşim kapar. O nedenle dikkat ediyorum. Sakındığım gözüme çöp battı. Ne garip virüs bizi buldu. Eşim bir ay önce virüse yakalandı ama sorunsuz atlattık" dedi.

Mankeni indirmeyi düşünmediğini ifade eden Yüksek, "Ama bazen vatandaşların alaycı tavırlarından sıkılıyorum. Mankeni indirirsem yine yolcu öne oturmak isteyecek. Akşam mankeni eve çıkarmıyorum, arabada kalıyor. Ama korkmuyor değilim, bir manken uğruna aracımın camını kırarlar diye" diye konuştu.

Yaz aylarını klima açmadan ve maskeli şekilde atlattıklarını dile getiren Yüksek, bunun yanında yolcu ile arasına bir de uyarıcı yazıların yer aldığı şeffaf streç film çekti. Yüksek, aracına binen yolculara korona virüse karşı uyarıcı yayınları da hoparlörden dinletiyor.

Durak Başkanı Salih Serkan Kürklü, arkadaşının almış olduğu tedbiri takdir ettiklerini ve desteklediklerini söyledi.

Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem
Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem
Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem
Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem - Son Dakika


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