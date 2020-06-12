Taksiciden örnek davranış: 'Sağlıkçıları ücretsiz taşıyor' - Son Dakika

Taksiciden örnek davranış: 'Sağlıkçıları ücretsiz taşıyor'

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde taksicilik yapan Bilal Topal, korona virüs sürecinde sağlıkçıların ücretsiz bir şekilde ulaşımını sağlıyor.

Taksiciden örnek davranış: 'Sağlıkçıları ücretsiz taşıyor', System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde taksicilik yapan Bilal Topal, korona virüs sürecinde sağlıkçıların ücretsiz bir şekilde ulaşımını sağlıyor. Herkes tarafından takdir toplayan Bilal Topal, "Pandemi süreci bitene kadar hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.


Korona virüsle en ön safta savaşan sağlık çalışanları bu süreçte büyük özveri ve azim ile çalışarak pandemi mücadelesine devam ediyor. Vezirköprü ilçesinde yaşayan ve taksicilik yapan Bilal Topal sağlık çalışanlarına destek olmak için onları ücretsiz taşıma kararı aldı. Pandemi süreç başladığından günümüze kadar sağlıkçıların ücretsiz ulaşımını sağlayan Topal, "Korona virüs ülkemizde görülmesi üzerine başta sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve diğer çalışanlar çok mücadele etti. Bu zorlu süreç içerisinde düşündüm ki benim de bir katkım olsun. Bu çalışanlara içimden böyle bir hizmet sunmak geldi. Kaldıkları yerden hastaneye kadar gece gündüz demeden 60-70 defa götürdüm ve getirdim. Çok mutluyum. Sonuçta onlar bizler için mücadele ediyorlar. Benim bu çorba da tuzum bulunsun istedim. Bu süreç bitene kadar hizmet vermeye devam edeceğim" diye konuştu.


"Gündüz demeden yağmur kış demeden ücretsiz ulaşımımızı sağladı"


Covid-19 sürecinde hastanede ki çalışanlar ile birlikte 100 bin kişi bir nüfusa gece gündüz hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Osman Karakuş, "Bu süreç içerisinde sivil vatandaşlardan da destekler aldık. Cumhurbaşkanımızın, diğer devlet yöneticilerinin ve İl Sağlık Müdürümüzün destekleriyle Covid-19 ile başarılı bir şekilde savaştık. İl Gençlik ve Spor Müdürü bizlere devlet yurtlarını temin etti. Bilal bey ise sağlık çalışanlarımız orada kalırken görevine gidip gelirken 60- 70 kez gece-gündüz demeden yağmur kış demeden ücretsiz ulaşımımızı sağladı. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Hemşire Sena Uygun ise, "Bilal bey Covid-19 dönemi boyunca bizim hastaneye ulaşımımızı sağladı. Bunu hiçbir ücret almadan yaptı. Her saatte geldi. Bize yardımcı oldu" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Koronavirüs, Vezirköprü, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Taksiciden örnek davranış: 'Sağlıkçıları ücretsiz taşıyor' - Son Dakika

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