Taksiciden taksime yolcu almayan meslektaşına "Ayıp etmiş" tepkisi - Son Dakika

SARIYER'den Taksim'e gitmek isteyen Yusuf Değer'in durdurduğu bir taksici Taksim'e gitmediği gerekçesiyle aracına Değer'i bindirmedi. Bir başka taksici ise meslektaşının yolcu almamasına "Ayıp etmiş" diyerek tepkisini dile getirdi.

Olay, Maslak'ta, geçen Pazar akşam saatlerinde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Yusuf Değer'in iddiasına göre Sarıyer'den Taksim'e gitmek için durdurduğu taksiciden "Taksim'e gitmiyoruz" cevabını aldı. Değer'in ikinci durdurduğu taksici ise öndeki taksinin Taksim'e gitmemek için yolcu almamasına "ayıp etmiş" derken kendisi de İstinye'den yolcu alacağını söyleyerek yoluna devam etti. O anlar Yusuf Değer'in cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"TAKSİM'E GİTMİYORUZ" CEVABINI ALDIM

Sarıyer'de taksiyi durdurduğunu ifade eden Yusuf Değer, "Bana nereye gittiğimi sordu. Ben de Taksim'e gitmek istediğimi söyledim. 'Kardeşim ben Taksim'e yolcu almıyorum' dedi. 'Neden Taksim'e yolcu almıyorsun yolcu mu seçiyorsun?' dedim. Eliyle git gibi bir işaret yaparak kapıyı hızlıca suratıma kapattı ve gitti" dedi. Değer durduğu ikinci taksinin de İstinye'ye yolcu almaya gitmesine rağmen kendisine durarak nereye gideceğini sormasını ise "Bana adrese gideceğini söyledi. Madem adrese gideceksin neden bana durdun ve nereye gideceğimi sordun. Beyefendi gideceğim yeri beğenmiyor. Almadan çekip gidiyor. Yaklaşık 20 dakika taksi bekledim. Çok mağdur oldum" dedi.

ANCAK BÖYLE BİNEBİLİYORUM TAKSİYE

Taksiye binmek için kendi bulduğu çözümü kullanan Değer, "En sonunda durduğum taksiye hiç sormadan bindim. Nereye gideceğimi sordu, bende 'Sen devam et nereye gideceğim belli değil sana ileride söyleyeceğim' dedim. Ancak böyle binebiliyorum taksiye. Yoksa konum söylüyorum beğenmiyorlar. Buna bir çözüm bulunması lazım" ifadelerini kullandı.