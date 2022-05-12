TAKSİCİDEN YOLCUYA 'ALKOL' DAYAĞI İDDİASI - Son Dakika
Üye Girişi

TAKSİCİDEN YOLCUYA 'ALKOL' DAYAĞI İDDİASI

12.05.2022 17:24
TAKSİCİDEN YOLCUYA 'ALKOL' DAYAĞI İDDİASI

SANCAKTEPE'de, takside alkol almak istedikleri iddia edilen iki yolcu ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

SANCAKTEPE'de, takside alkol almak istedikleri iddia edilen iki yolcu ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yolculardan Olcayto Okur'un iddiasına göre 5 taksici tarafından dövüldü. Hastanede tedavi edilen Okur'un şikayeti üzerine gözaltına alınan taksici Ayhan Karakaya tutuklandı.

Olay, 6 Nisan günü saat 23.30 sıralarında Sancaktepe Samandıra'da meydana geldi. İddiaya göre Olcayto Okur, İrfan Karakaya'nın kullandığı taksiye bindi. Bir süre gittikten sonra Okur, bir arkadaşlarını da yanlarını alacaklarını söyleyip taksiyi durdurdu. Taksiye binen arkadaşının elindeki siyah poşeti gören İrfan Karakaya, araçta alkol alamayacakları yönünde tepki gösterdi. Bunun üzerine taksici ile iki yolcusu arasında tartışma çıktı. Ardından Olcayto Okur ve arkadaşı taksiden inip, yoldan çevirdikleri başka taksiye bindi. Bindikleri taksinin şoförü de tesadüfen bir önceki taksicinin kardeşi Ayhan Karakaya çıktı.  Ayhan Karakaya, ağabeyi için bir şeyler söylediğini duyduğu Olcayto Okur ve arkadaşıyla tartıştı. Başka taksicilerin de gelmesiyle arkadaşı kaçarken, Olcayto Okur feci dayak yedi. Okur'un iddiasına göre 5 taksicinin kendisine saldırdığını ve içinde 2 bin 500 lira olan cüzdanı çalındı. Hastanede tedavi edilen Okur'un şikayeti üzerine gözaltına alınan taksici Ayhan Karakaya tutuklandı.

TAKSİCİ KARDEŞİNİ 'ALKOL İÇMEK İSTEDİLER' DİYEREK SAVUNDU

DHA'ya konuşan taksici İrfan Karakaya, iki yolcunun araçta alkol almak istediklerini, kardeşi ve kendisinin buna izin vermediğini ve bunun üzerine kardeşi Ayhan Karakaya'ya saldırdıklarını öne sürdü. 

"ÖLDÜRMEK İÇİN KAFAMA VURDULAR" Olcayto Okur "Sancaktepe'den Alaşehir'e dönmek için, taksi çağırdık. Bindik arkadaşın elinde de siyah poşet vardı. Siyah poşeti taksici görünce homurdanmaya başladı. 'Ramazan, Ramazan içiyor musunuz?' gibi şeyler söyledi. Arkadaşım rahatsız oldu. 2-3 dakika sonra indik taksiden. Sonra arkasından gelen taksiye bindik. Arkadaşım 'ben şikayet edeceğim' dedi. Taksici şikayeti duyunca 'siz görürsünüz, o benim kardeşim' dedi. Bizi durağa götürmek istedi. Arkadaşım el frenini çekti. Biz indik, ufak bir tartışma oldu. Arkadan bir taksi grubu daha geldi. Biz birbirimizle itişip kakışmaya başladık. Sonra gittiler. Sonra 3 kişi daha geldi. Sopalarla 'gelin buraya sizi geberteceğiz' dediler. Ben de hemen kaçtım. Önümü başka bir taksici grubu kesti. Toplamda 5 kişi darp ettiler. Kafama dikiş atıldı, beynimde pıhtı attığı söyleniyor. Öldürmek için kafama vurdular. Ben yerdeyken içinde 2 bin 500 lira olan cüzdanımı da almışlar" diye konuştu.

"KARDEŞİM TEKKEN OLMUŞ OLAY, DİĞERLERİ AYIRMAYA ÇALIŞMIŞ OLABİLİR"

İlk bindikleri taksinin şoförü İrfan Karakaya "Yolcu geldi bindi. 'Bir arkadaşımı daha alacağız şuraya gidelim' dedi. Arkadaşının olduğu yere geldik. Elinde alkol şişesi olan bir kişi arabaya bindi. 50 metre ilerledikten sonra arabaya sonradan binen kişi 'ben alkol içeceğim' dedi. Ben de 'sen arabada alkol içemezsin, arabada alkol içmek yasak zaten' dedim. Onlar da 'bizi indir o zaman' dedi. Ben de indirdim. Bunlar durağı arayıp küfür etmişler. Kardeşim de bu civarda çalıştığı için tesadüfen bunlarla karşılaşıyor. O da taksisine alıyor. Arabanın içinde küfürlerine devam etmişler. Kardeşim de niye küfür ediyorsunuz diye soruyor. 'Biz alkol içmek istediğimiz için bizi almıyorlar' diyorlar. Kardeşim de 'bu araçta da alkol içemezsiniz' diyor. Arabada küfürleşme oluyor. Arkadaki kişi el frenini çekiyor. Sağa çekince birbirlerine giriyorlar. 6 kişi saldırdılar diyorlar. İfadelerin hepsi yalan. Kardeşim tek, yoldakiler ayırmaya çalışmış olabilir. Alkollü diye biz bir şey yapmadık. Biz sarhoş da taşıyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı Myanmar 2 yıl aranın ardından turist vizesi verecek Myanmar 2 yıl aranın ardından turist vizesi verecek

İrfan Karakaya, Sancaktepe, Nisan, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİDEN YOLCUYA 'ALKOL' DAYAĞI İDDİASI - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
17:19 Ankara Üniversite'sinde "İnek Bayramı" gerginliği! Etkinlik protesto edildi
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: TAKSİCİDEN YOLCUYA 'ALKOL' DAYAĞI İDDİASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement