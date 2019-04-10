Son Dakika Haberleri: Taksiciler 30 Şehirde Kontak Kapattı

Taksiciler 30 Şehirde Kontak Kapattı

1 saat önce

TAKSİCİLER, yaptıkları eylemlerle Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer'in ucuza yolcu taşıyan UBER'in önünü açacak yasal düzenlemeleri protesto etti.

Taksiciler 30 Şehirde Kontak Kapattı, System.String[]
TAKSİCİLER, yaptıkları eylemlerle Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer'in ucuza yolcu taşıyan UBER'in önünü açacak yasal düzenlemeleri protesto etti. Hamburg, Berlin, Bremen, Wolfsburg, Wiesbaden, Düsseldorf, Stuttgart ve Dresden gibi büyük kentlerde eylem yapan taksiciler, Bakan Scheuer'in taşımacılıkta yeni düzenlemelerden vazgeçmesini istedi. Taksicilerin saatlerce süren eylemi nedeniyle havaalanlarında, tren istasyonlarında ve şehir merkezlerinde yolcular uzun süre taksi beklemek zorunda kaldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:36 
Berlin, Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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