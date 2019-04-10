Taksiciler 30 Şehirde Kontak Kapattı
1 saat önce
TAKSİCİLER, yaptıkları eylemlerle Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer'in ucuza yolcu taşıyan UBER'in önünü açacak yasal düzenlemeleri protesto etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:36
TAKSİCİLER, yaptıkları eylemlerle Federal Ulaştırma Bakanı
Andreas Scheuer'in ucuza yolcu taşıyan UBER'in önünü açacak yasal düzenlemeleri protesto etti. Hamburg, Berlin
, Bremen, Wolfsburg
, Wiesbaden
, Düsseldorf
, Stuttgart
ve Dresden
gibi büyük kentlerde eylem yapan taksiciler, Bakan Scheuer'in taşımacılıkta yeni düzenlemelerden vazgeçmesini istedi. Taksicilerin saatlerce süren eylemi nedeniyle havaalanlarında, tren istasyonlarında ve şehir merkezlerinde yolcular uzun süre taksi beklemek zorunda kaldı.
Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları
Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
İngiliz Ekonomisi Şubat Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü
Mazbatasını Alan CHP'li Belediye Başkanı Tekbirlerle Göreve Başladı