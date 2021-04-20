Taksiciler arası cinayetle biten kavgada sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Taksiciler arası cinayetle biten kavgada sanıklar hakim karşısına çıktı

20.04.2021 11:25
Taksiciler arası cinayetle biten kavgada sanıklar hakim karşısına çıktı, System.String[]

Esenyurt'ta taksi durakları arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı sopalı kavgada, sanıklar hakim karşına çıktı.

Esenyurt'ta taksi durakları arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü silahlı sopalı kavgada, sanıklar hakim karşına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Emrah Karadağ, "Bir kişinin öldüğünü haberlerden öğrendim" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta iki taksi durağı arasında çıkan ve Taner Aras isimli taksicinin öldüğü sopalı ve silahlı kavgada tutuklu sanıklar Emrah Karadağ ve Rahmi Kırım hakim karşısına çıktı. Bakırköy 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanıklar Emrah Karadağ ile Rahmi Kırım ve avukatları katıldı.

"Baskın yapan grubun Taner'i öldürdüğünü duydum"

Tutuklu sanık Emrah Karadağ, "Olayın meydana geldiği Şafak Taksi Durağı'nın işletme sahibiyim. Rahmi de çalışanımdır. Hastane Taksi Durağı işletmecisi Cengiz Dayanmaz bana saldırıyı yapanlarla ortak iş yaptığını öğrendim. Geçen sene de durağıma saldırı olmuştu. Olayın olduğu saatte ofisteydim. Amcaoğlum yanıma gelmişti. Yarım saat sonra silah ve bağırma sesleri duydum. Ofisten koşarak aşağı indim. Resepsiyondan dışarı çıktığımda durak önü çok kalabalıktı. Silah sesleri devam ediyordu. Taksilerin camları kırılıyordu. Donup kaldım. Bir dükkana sığındım ve polisi aramalarını söyledim. Sonrasında ise, sitenin arkasına doğru kaçmaya başladım. Olayın olduğu anda Rahmi'yi görmedim. Ailem panik olmasın diye iş yerimi korku içinde bırakıp Gürpınar'a gittim ve geceyi burada geçirdim. Haberlerde bir kişini öldüğünü öğrendim. Sonrasında polisler evime gelmiş. Polisten kaçmamın nedeni daha önce saldırıya uğramama rağmen polislerin beni gözaltına almasıydı. Sonrasında baskın yapan grubun kendi aralarında Taner'i öldürdüklerini duydum. Bu olaydan sonra karşı taraf başkalarının iş yerlerine baskın yapıp 3 kişinin ölümüne sebebiyet vermişler. Silahım yoktur taşımam da kullanmam da. Maktulü ben öldürmedim" dedi.

"Kimseye silah sıkmadım"

Diğer sanık Rahmi Kırım ise, "Ben Şafak Taksi Durağı'nda günlük 100 TL yevmiyeyle kahyalık yapıyordum. Emrah patronumdur. Olay günü şoförlerle birlikte oturuyordum. Durağın önünde iki tane sivil araç durdu. İnip küfür ettiler. Ben inenleri tanımıyorum. Direkt kaçmaya başladım. Ellerinde silah ve sopalar vardı. Ara yola kaçtım, bir eczaneye girerek polisi arayın dedim. Patronumla yan yana değildik. Silahım yoktur, kimseye de silah sıkmadım" ifadelerini kullandı.

Sanık savunmalarından sonra mahkeme heyeti tanıklara söz verdi. Tanık Levent Korkmaz,"Şafak Taksi Durağı'nda çalışıyorum. Olay günü durakta çay içerken 3 sivil araç geldi. İçlerinden biri 'kim bu taksi durağının sahibi, kim benim şoförümü vurdu' diyerek arabadan inip, ateş etmeye başladı. Ben inşaat alanına kaçtım. Bir iki dakika silah sesleri susmadı. Gelenleri tanımıyorum. Patronlarım da durağın önünde değildi" dedi. Olay anında birlikte çay içtikleri Sami Kurt ve oğlu Sergen Kurt da aynı doğrultuda ifadelerini verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına dinlenmeyen tanıkların da bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.

İddianameden;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. Hastane Taksi Durağı'nda çalışan aralarında maktul Taner Aras'ın da bulunduğu 3 sivil araçla birlikte 10 kişinin Şafak Taksi Durağı'na baskın yapmak için geldiği belirtildi. Baskın yapan şahısların arabadan inmesiyle Şafak Taksi Durağı işletmecisi olan sanık Emrah Karadağ'ın bu sırada durağın güney cephesinde bulunduğu, baskın yapan kişilerin küfür ettiği, küfür bitmeden diğer sanık Rahmi Kırım'ın silahını doldur boşalt yaparak 5-6 defa ateş ettiği, diğer sanık Emrah'ın da 8-9 el ateş ettiği, Emrah ve Rahmi'nin ateş etmesi sonucunda maktul Taner Aras'ın öldüğü anlatıldı.

Savcılık iddianamesinde sanıklar, Emrah Karadağ ve Rahmi Kırım hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. - İSTANBUL

Esenyurt, Kırım, Silah, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksiciler arası cinayetle biten kavgada sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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