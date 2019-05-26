Taksiciler arası silahlı kavga: 1 ölü
5 saat önce
Erzurum'da iki taksi şoförleri arasında çıkan kavga da bir kişi başından vurularak hayatını kaybetti.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
'da iki taksi şoförleri arasında çıkan kavga
da bir kişi başından vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay Yakutiye
ilçesi Kongre caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan taksi durağında F.A. ve N.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.A. belinden çıkardığı tabancayla N.A.'yı başından vurdu. Ağır yaralanan N.A. olay yerine çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Olay sonrası kaçan F.A.'nın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. - ERZURUM
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