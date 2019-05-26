Son Dakika Haberleri: Taksiciler arası silahlı kavga: 1 ölü

Taksiciler arası silahlı kavga: 1 ölü

5 saat önce

Erzurum'da iki taksi şoförleri arasında çıkan kavga da bir kişi başından vurularak hayatını kaybetti.

Taksiciler arası silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Erzurum'da iki taksi şoförleri arasında çıkan kavga da bir kişi başından vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Yakutiye ilçesi Kongre caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan taksi durağında F.A. ve N.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.A. belinden çıkardığı tabancayla N.A.'yı başından vurdu. Ağır yaralanan N.A. olay yerine çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay sonrası kaçan F.A.'nın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:32 Kaynak: İHA
Yakutiye, Erzurum, kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksici, Sıra Nedeniyle Tartıştığı Meslektaşını Başından Vurdu Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var Tartıştığı Genci Sokak Ortasında Kalbinden Bıçaklayan Cani: Kader mi Ecel mi Diyelim? Üniversite Kampüsünde, Genç Kızın Fotoğrafını Çeken Adamı Tekme Tokat Dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksiciler arası silahlı kavga: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]