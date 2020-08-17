TAKSİCİLER ARASINDA 'YOLCU ALMA KAVGASI' - Son Dakika

TAKSİCİLER ARASINDA 'YOLCU ALMA KAVGASI'
Ersan SAN/İSTANBUL DHAEsenyurt'ta taksiciler arasında çıkan 'yolcumu aldın' kavgasında fenalaşan taksici hastaneye kaldırıldı.
Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan 'yolcumu aldın' kavgasında fenalaşan taksici hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi bagajında pompalı tüfek fişeği ve şarjörü buldu.Olay, 1069 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, taksiciler arasında 'yolcumu aldın' bahanesiyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine geldi. Kavga sırasında 6o yaşlarındaki taksici fenalaştı. Taksici çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler konuya taraf olan kişiyi polis merkezine götürdü. Bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 16:34
Kaynak: DHA
Son Dakika Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi