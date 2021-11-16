Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı - Son Dakika

Dün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde iddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile ticari taksi sürücüsü arasında 'Ücreti eksik verdin' tartışması çıktı. Şahıs, araçtan tartışma sonrasında indi. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine ikinci bir taksi şoförü geldi.

MİNİBÜSE BİNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yabancı uyruklu müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse bindi. Tartışma minibüsün kapısında da devam etti.

BAŞKA BİR TAKSİCİ DEMİR SOPA İLE GELDİ

Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü. Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti.

ANBEAN KAMERADA

Minibüsten inen adam, kendisinden fazladan istenildiğini iddia ettiği parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.