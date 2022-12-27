İndi-bindi zammından tatmin olmayan taksiciler, istedikleri rakamı pankarta yazıp Yenikapı meydanında protestoda bulundu - Son Dakika
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İndi-bindi zammından tatmin olmayan taksiciler, istedikleri rakamı pankarta yazıp Yenikapı meydanında protestoda bulundu

28.12.2022 11:30

İstanbul'da taksilere yapılan zammın ardından indi-bindi ücreti 40 TL'yi buldu. Yeni rakamı beğenmeyen taksiciler ise "İndi-bindi 50 TL olmalı" pankartıyla Yenikapı'ya giderek protestoda bulundu. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yaptığı açıklamada, UKOME toplantısında taksilere yapılan yüzde 29.10 TL zam oranını yeterli bulmadıklarını belirterek, "Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız" dedi.

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu UKOME toplantısında alınan zam kararı sonrası Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nin önünde açıklama yaptı.

Zammı beğenmeyen taksiciler, istedikleri rakamı pankarta yazıp Yenikapı meydana gitti

"YÜZDE 50'DE ISRAR ETTİK"

Toplantıyı Yenikapı'da takip eden 50 taksi şoförüyle birlikte takip eden Aksu, "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu. Oran açısından yüzde 42.86'ya tekabül ediyor. Bekleme, 67.20 liraydı,100.80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6.30'du, 8.51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50'de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı" dedi.

Zammı beğenmeyen taksiciler, istedikleri rakamı pankarta yazıp Yenikapı meydana gitti

"HAFTASONU TAKSİMETRE AYARI YAPILMIŞ OLACAK"

Takdirin komisyonda olduğunu ifade eden Aksu, "Giderlerimize karşı tekrar zam talebinde bulunacağız. Yarın veya öbür gün İBB'den yazıyı alacağız. Haftasonu da ayın 1'inde taksimetre ayarı yapılmış olacak. Kısacası bugün yapılan UKOME toplantısında yüzde 40 oranında taksimetre ücretlerine zam yapılmış oldu" diye konuştu.

Eyüp Aksu'nun açıklama yaptığı sırada, bazı taksiciler toplantıdan çıkanlara tepki gösterdi. Bir taksici, 'Terbiyesizler, bizi bitirdiniz' diye bağırdı. Taksi şoförünü meslektaşları sakinleştirdi. Açıklama bitiminde taksiciler alandan ayrıldı.

Zammı beğenmeyen taksiciler, istedikleri rakamı pankarta yazıp Yenikapı meydana gitti
Zammı beğenmeyen taksiciler, istedikleri rakamı pankarta yazıp Yenikapı meydana gitti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • ÇALLI: hep diyorum uber olsaydı bunların sesi böyle olmayacaktı .. indi bindi 50 tl olsa da vatandaşa of pöf yapıyorsunuz kısa mesafe için .. ya da taksiye almıyorsunuz Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
  • Cengiz Mertoglu: Siz ilk once duzgun calisin halkiniza saygıyi ogrenin ondan sonra Paradan ve zamdan bahsedin ... Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İndi-bindi zammından tatmin olmayan taksiciler, istedikleri rakamı pankarta yazıp Yenikapı meydanında protestoda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İndi-bindi zammından tatmin olmayan taksiciler, istedikleri rakamı pankarta yazıp Yenikapı meydanında protestoda bulundu - Son Dakika
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