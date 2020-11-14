Taksiciler için geceler artık daha zor geçiyor - Son Dakika

Taksiciler için geceler artık daha zor geçiyor

14.11.2020 11:01
Taksiciler için geceler artık daha zor geçiyor, System.String[]

Korona virüs sürecinde özelikle geceleri yolcu azlığından dolayı işleri düşen taksici esnafı evine ekmek götürmekte zorlanıyor.

Korona virüs sürecinde özelikle geceleri yolcu azlığından dolayı işleri düşen taksici esnafı evine ekmek götürmekte zorlanıyor.

Korona virüs döneminde gelen kısıtlamalardan dolayı çoğu sektör olumsuz yönde etkilendi. Yolcu sayıları ciddi oranda düşen taksici esnafı da bu süreçten nasibini alırken, bazı taksiciler kontak kapatma noktasına geldi. Çoğu mekanın saat 22.00'den sonra kapatılmasıyla yolcu sayıları azalan taksiciler için geceler artık daha zorlu geçiyor. Geç saatlere kadar direksiyon sallayan taksiciler işlerinin yoluna girmesini bekliyor.

"Eskişehir hayalet şehre döndü yolcu bulamıyoruz"

Konuyla ilgili konuşan 14 yıllık taksici Şenol Yılmaz, yolcu bulmakta zorlandıklarını söyledi. Yılmaz, "Pandemiden sonra sokaklar boş kaldı. Eskişehir hayalet şehre döndü işlerimiz düştü. Önceden işlerimiz yoğundu ama şu an durakta bekliyoruz. Mekanların kapanma saatlerinde şehir içi toplu taşımaların olması da bizi etkiliyor. İnşallah bu süreci atlatırız. Önceden saat 22.00'den sonra hızlı çalışıyorduk şu an yolcu bulamıyoruz" diye konuştu.

"Evine ekmek götüremeyenlerimiz var"

Bir başka taksici Yusuf Kavut da kontak kapatma noktasına doğru gittiklerini ifade etti. 3 yıldır taksicilik yapan Kavut, "İşlerimiz çok zayıf. Yevmiyemizi zor çıkarttığımız günler oluyor. Öğrencilerin yokluğu da bizi etkiledi. Artık kontak kapatmaya gidiyoruz. Evine ekmek götüremeyenlerimiz var. 3-4 saat yolcu beklediğimiz oluyor. Yolcu alsak bile ahım şahım paralar kazanamıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Taksiciler için geceler artık daha zor geçiyor
Taksiciler için geceler artık daha zor geçiyor
Taksiciler için geceler artık daha zor geçiyor

Koronavirüs, Eskişehir, Hayalet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksiciler için geceler artık daha zor geçiyor - Son Dakika


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