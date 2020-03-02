Taksiciler İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı için araçlarına Türk bayrağı astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksiciler İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı için araçlarına Türk bayrağı astı - Son Dakika

Taksiciler İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı için araçlarına Türk bayrağı astı

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda çalışan taksiciler, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek için araçlarına Türk bayrağı astı.

Taksiciler İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı için araçlarına Türk bayrağı astı, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda çalışan taksiciler, İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek için araçlarına Türk bayrağı astı.

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi(SAWKOOP), İdlib şehitlerini anmak için araçlarına bayrak astı. Bahar Kalkanı Harekatına da destek verdiklerini belirten taksiciler, taksi durağında Türk Bayrağı açtı.

"VATAN, MİLLET OLARAK HERKES ARKALARINDA"

Taksici Murat Geçer, "İdlib'de olan son olaydan dolayı, 33 şehit vermemizden dolayı araçlarımıza bayrak asmak istedik. Bunu da bütün Türk vatandaşlarının yapması gereken doğal bir şey olarak söyleyebiliriz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Sonuna kadar devam etsinler. Vatan, millet olarak herkes arkalarında. Kesinlikle geri adım atmasınlar. Bu millet, 83 milyon olarak herkes canını feda etmeye hazır. Zerre kadar tereddütleri olmasın" dedi.

"VATANDAŞ OLARAK DUYARLI DAVRANMAMIZ LAZIM"

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu, "Hassas günlerden geçiyoruz, şoför arkadaşların böyle bir şey yapması doğrudur. Neler hissettiklerini göstermek istiyorlar arabaların üzerlerine Türk bayrağı sarıp. Bir sanatçı olarak tabi ki, savaşın her türlüsüne karşıyım ama mecbur kalındığı zaman biraz bahar temizliği yapmak gerektiğinde harekete geçilmesi zorunlu." ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü
Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Serakib'e gönderildiğini açıkladı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:42:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksiciler İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı için araçlarına Türk bayrağı astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]