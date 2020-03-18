Taksiciler ile memurlar arasında "kuş" tartışması - Son Dakika
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Taksiciler ile memurlar arasında "kuş" tartışması

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kumru ve güvercin besleyen taksici esnafı ile bazı memurlar arasında basın açıklaması sırasında tartışma yaşandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kumru ve güvercin besleyen taksici esnafı ile bazı memurlar arasında basın açıklaması sırasında tartışma yaşandı.

SGK İl Müdürlüğünde çalışan bazı memurlar, müdürlük önündeki taksici esnafının beslediği güvercin ve kumruların kirlilik oluşturduğunu iddia ederek belediyeye şikayette bulundu.

Şikayet üzerine gazetecilere açıklamada bulunan taksi durağının başkanı Şahin Özdemir, bir kedinin saldırdığı yaralı kumruyu kurtardıktan sonra tedavi ettirdiğini söyledi.

Kumruya her gün buğday vermeye başladıklarını anlatan Özdemir, ardından başka kumrular ile güvercinlerin de gelerek çam ağacına yuva yaptığını belirtti.

Kurum çalışanlarının da çam ağacının altına otomobillerini park ettiğini ifade eden Özdemir, "Memurlar otomobillerinin kirlenmesinden yakınıyorlar. Şikayet edildik. Belediye ekipleri geldi ve kuşlara yem vermememizi söyledi. Biz de valiliğe şikayette bulunduk." dedi.

Özdemir'in açıklama yaptığı sırada bazı memurlar ile durak çalışanları arasında tartışma yaşandı.

Taksiciler ile memurlar arasında kuş tartışması

Sosyal Güvenlik Kurumu, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:49 Kaynak: AA

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