Taksiciler konvoy yaptı arkadaşlarının mutluluğuna ortak oldu - Son Dakika

Manisa'da taksici olan Selçuk İnce, Türkan Akkaş ile hayatını birleştirdi. Gelin arabasının olarak süslenen taksiye damadın taksici arkadaşları da taksileriyle yaptıkları konvoyla eşlik ederek mutluluklarına ortak oldu. Manisa sokaklarında konvoy eşliğinde gezen taksiler vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Manisa'da taksicilik yapan Selçuk İnce hayatını Şehzadeler ilçesindeki Bedesten Nikah Salonunda gerçekleştirilen merasimle Türkan Akkaş ile birleştirdi. Gelin arabası olarak süslenen taksisiyle taksici arkadaşlarının taksileriyle yaptıkları konvoy eşliğinde nikah salonuna gelen çift Manisa sokaklarında da ilgi odağı oldu Gelin Türkan Akkaş çok mutlu olduğunu dile getirirken damat Selçuk İnce ise taksici olduğu için mesleğiyle gurur duyduğunu ve bu yüzden gelin arabasını da kendi taksisi yaptığını söyledi. Hayatının en mutlu gününde meslektaşlarının taksileriyle konvoy yapmasının da kendisini çok gururlandırdığını kaydeden Damat İnce tüm arkadaşlarına teşekkür etti.

Genç çift Bedesten Nikah Salonunda kıyılan nikahlarıyla bir ömür boyu mutluluğa imza atarken nikah salonunda da renkli görüntüler yaşandı. Gelin ve damadın nikah defterini almak için birbirleriyle tatlı çekişmeleri salondaki davetlilerin de yüzlerini güldürdü.

Nikaha, Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, Akkaş ve İnce aileleri, taksici esnafı ile gelin ve damadın yakınları katıldı. - MANİSA