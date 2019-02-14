Taksiciler Odası Açıkladı!

Yasalara göre her gerçek kişinin sadece bir taksi plakası alabileceğinikaydeden Aksu, " Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin, futbolcuların onlarca taksisi var efsanelerini haber olarak arada görüyoruz ama doğru değil. Ünlülere kayıtlı bir plaka kaydı İstanbul'da yok. Bir ticari taksiyi bir kişi veya on kişi ortaklaşa alabilir ama bir kişi ikinci taksiyi alamaz. Kanun burada çok net." açıklamasında bulundu.