Son Dakika Haberleri: Taksiciler Odası Açıkladı!

Taksiciler Odası Açıkladı!

1 saat önce

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Gülben Ergen efsanesi doğru değil. dedi.

Taksiciler Odası Açıkladı!, System.String[]

Yasalara göre her gerçek kişinin sadece bir taksi plakası alabileceğinikaydeden Aksu, " Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin, futbolcuların onlarca taksisi var efsanelerini haber olarak arada görüyoruz ama doğru değil. Ünlülere kayıtlı bir plaka kaydı İstanbul'da yok. Bir ticari taksiyi bir kişi veya on kişi ortaklaşa alabilir ama bir kişi ikinci taksiyi alamaz. Kanun burada çok net." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:44 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Gülben Ergen, Aksu, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


La Case De Papel Oyuncusu Pedro Alonso'ya Türkiye'de Alevli Yemek Sunumu Yapıldı İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi

Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor 15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksiciler Odası Açıkladı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]