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TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM - Son Dakika

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM

02.12.2021 14:36

İSTANBUL Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Geçen ay İBB yüzde 25 oranında zam teklifi yaptı.

İSTANBUL Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Geçen ay İBB yüzde 25 oranında zam teklifi yaptı. Tabii bizim araç fiyatları, demirbaş giderleri, yakıt fiyatları, işçilik ve parça fiyatları yüzde yüz oranında arttı. Biz de diyoruz ki, makul bir şekilde İstanbul'da yaşayanları da, taksici esnafını da düşünerek, taksici esnafının da gelir kaybını iyileştirmek şartıyla, UKOME'de ortaklaşa bir karar alınsın, her iki taraf da memnun olsun. Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam ama takdir komisyonun" dedi.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, 2 gün önce Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında "Biz İstanbul'da ulaşım sektörünün bakanlığımıza bağlanarak eski düzende yönetilmesini istiyoruz. İstanbul'da eğer taksi ihtiyacı varsa, taksi sayısı arttırılması gerekiyorsa biz bu parametreleri, bu kriterleri oluştururuz. Oturur, konuşuruz. Devletimiz tarafından ihale yoluyla taksi sayısının artışına da karşı değiliz" dedi. Eyüp Aksu o açıklamanın yanlış lanse edildiğini öne sürdü

"AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ GİBİ TRAFİĞE DUYARLI TAKSİMETRE OLMALI"

Eyüp Aksu "Konu yanlış lanse edildi. Yaptığımız açıklama şuydu; İstanbul'da İTÜ'nin Taksi Analiz Raporu'nda açıkça ifade ediyor, İstanbul'da şu anda taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur. Bazı parametreler tamamlanırsa taksi sayısının artışına ihtiyaç olmadığı açıkça görülecektir. Birincisi teknolojiye geçmemiz lazım, yolcuyla taksiciyi buluşturan sistem en kısa sistem hayata geçmeli, şu anda İstanbul'daki ticari taksiler yaklaşık yüzde 40 oranında dolulukla çalışıyor. Eğer teknolojiye geçilirse, yolcuyla taksiyi buluşturan sisteme geçilirse, yüzde 65 oranında doluluk oranına ulaşılırsa 11 bin taksi ilave edilmiş gibi bir verimlilik alınır. Ayrıca Avrupa ülkelerindeki gibi trafiğe duyarlı taksimetre olmalı. Bunlar yapılırsa bilimle beraber hukuka uygun şekilde oturup konuşalım" dedi.

"TAKSİ ARTIŞ TEKLİFİNİ KİM GETİRİRSE GETİRSİN İSTANBUL'DA TAKSİ SAYISI ARTIŞINA İHTİYAÇ YOKTUR"

Eyüp Aksu, "Büyükşehir belediyemizin 5 bin adet taksi sayısının artışı teklifi, verilmiş sözler neticesinde uygulanmaya çalışılan bir proje kesinlikle hukuka, bilime, yönetmeliğe, kanuna aykırı. Her platformda biz oturup konuşmaya hazırız. En acil şekilde bu parametreler yürürlüğe girerse zaten görülecek ki, taksi sayısının artışına gerek yoktur. Teknolojiyi kullanırsak taksilerin verimliliği artacak, verimlilik arttıkça da taksi sayısının artışı varmış gibi hizmet kalitesi artacak. Biz diyoruz ki, şu anda kim bu teklifi getirirse getirsin İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur" diye konuştu.

"BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM"

Zam taleplerini dile getiren Aksu "Hizmet kalitesi, ücretin iyileştirmesiyle oluyor. Kimse toplu taşıma kullanmıyor. Çünkü taksi toplu taşımadan daha ucuz. Enflasyon, tefe, tüfe oranında biz çok eridik. Biz diyoruz ki, toplu taşımadan biraz yüksek olursa fiyatlar, taksimetre ücretleri Avrupa ülkeleri gibi iyileştirilirse, bizim de ekonomik anlamda işlerimiz iyi olur. Hem de bazı esnaf, bazı vatandaş toplu taşımayı tercih eder. Geçen ay İBB yüzde 25 oranında zam teklifi yaptı. Tabii bizim araç fiyatları, demirbaş giderleri, yakıt fiyatları, işçilik ve parça fiyatları yüzde yüz oranında arttı. Biz de diyoruz ki, makul bir şekilde İstanbul'da yaşayanları da, taksici esnafını da düşünerek, taksici esnafının da gelir kaybını iyileştirmek şartıyla, UKOME'de ortaklaşa bir karar alınsın, her iki taraf da memnun olsun. Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam ama takdir komisyonun. 16 Ocak 2022 tarihinde Pazar günü, İstanbul Taksiciler Odamızın Genel Kurulu olacak. Şahsım ve ekibim tekrar adayız, Allah kısmet ederse esnafımız da kabul ederse, inşallah devam edeceğiz" dedi.

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM
TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM
TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM
TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: BİZİM TALEBİMİZ YAKLAŞIK YÜZDE 60 ORANINDA ZAM - Son Dakika
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