Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan Çarpıcı Açıklamalar
1 saat önce
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Birisi eğer korsanı 'resmileştireyim çalışsın' derse biz canımızı veririz" dedi.
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu
, "Birisi eğer korsanı 'resmileştireyim çalışsın' derse biz canımızı veririz" dedi.
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksici esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Aksu burada taksicilere yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullanarak, "Arabalarınıza sahip çıkın, kesinlikle kimse bizim ekmeğimizle oynayamaz, canımızı veririz. 15 Temmuz'da nasıl sokağa döküldüysek vatan için, bizim arabamıza birisi bir şey yapmaya kalkarsa eğer 'korsanı resmileştireyim çalışsın' derse biz canımızı veririz. Bu kadar. Rahat olun" diye konuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
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