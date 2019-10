TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: (UBER'E ERİŞİMİN ENGELLENMESİ) BUNDAN SONRA DAHA İYİ BİR HİZMET...

MAHKEMENİN UBER'e erişimin engellenmesine karar vermesinin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, adliye önünde açıklamalarda bulundu. Aksu, " Biz milli ve yerli olmak şartıyla aplikasyonumuzu, yazılımımızı yaptık ve hazırladık bundan sonra İstanbul halkıyla taksici esnafımız buluşacak ve en kaliteli hizmet verilecek." dedi. Burada bir araya gelen karardan memnunluk duyduklarını belirten taksiciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdiler.

AKSU: BÖYLE KORSANLARIN OLUŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

"Bugün gördüğünüz gibi Çağlayan Adliyesi'nde Uber'e karşı açtığımız dava sonuçlandı. Şimdiye kadar en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz." diyen Eyüp Aksu, "Ne yazık ki 2013 yılından itibaren Türkiye'de böyle bir korsan taşımacılık başladı ve devam ediyordu. Her zaman dediğimiz gibi biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine ve siyasetine sonsuza kadar güveniyoruz. Haklıyız, ekmeğimizin peşindeyiz, haklı olduğumuz dava yıllardır devam ediyor. UBER'in internet erişimi XL ve normal araçlarla, taksiler dahil UBER'in erişimi bugün itibariyle Türk adaletinin, mahkeme heyetinin verdiği kararla kapatıldı, hayırlı uğurlu olsun. Bizler taksici esnafı olarak bundan sonra daha iyi bir hizmet vereceğiz, böyle korsanların oluşmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

BARIŞ PINARI HAREKATI VURGUSU YAPILDI

Eyüp Aksu şunları söyledi:

"Şu anda ülkemiz Suriye sınırımızda kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı operasyonu yürütmektedir. Amacımız gayemiz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kimsenin yerinde gözümüz yok. Sınırımızdaki güvenliğimizi oluşturuyoruz. Şu anda Türk ordusu, emniyet güçleri Barış Pınarı Harekatı'nda çok güzel bir operasyon yapıyorlar. Bütün terör örgütlerini temizleyecekler. Biz taksici esnafı olarak gece gündüz duamız ve desteğimiz ordumuzun yanındadır. Cenabı Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Hiç kimsenin burnu kanamadan, ordumuzun ülkemize tekrar terörü temizleyerek geri dönmesini nasip eylesin.

'Başta Cumhurbaşkanımız, geçen dönem ki TBMM başkanımız, son başbakanımız Binali Yıldırım, içişleri bakanımız Süleyman Soylu, bütün bakanlarımız ve bütün siyasi partilerimiz bu haklı olduğumuz mücadelede her zaman her yerde net tavrını koymuşlardır. Özellikle Cumhurbaşkanımız ' ben Uber muber tanımam ' demiştir, zaten her zaman taksici esnafının yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve bütün siyasetçilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kesinlikle bu karar bizi farklı yöne yönlendirmeyecek. Biz milli ve yerli olmak şartıyla aplikasyonumuzu, yazılımımızı yaptık ve hazırladık bundan sonra İstanbul halkıyla taksici esnafımız buluşacak ve en kaliteli hizmet verilecek. Bundan İstanbul halkımızın hiç bir endişesi olmasın. Taksici esnafımız için hayırlı uğurlu olsun. Bu bir milattır hepinizden Allah razı olsun"

TAKSİCİLER KARARDAN MEMNUN

Taksi sahiplerinden İsmet Dalcı,"Kararı çok olumlu buluyoruz. Biraz da gecikti daha önce bilirkişi raporlarında hatalar yapıldı. Türk adaletine başından beri güveniyorduk çok şükür esnaf ciddi bir mücadele verdi, zorlu bir 3 sene geçirdik ama adalet bizden yana, devletimiz bizden yana. Devlet yetkililerine, adalet mercilerine teşekkür ediyoruz. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Taksici esnaflarından olan Ziya Vatan da "Çok sevindik. Adalet yerini buldu, zaten bunun böyle olacağını düşünüyorduk, hepimiz için çok iyi oldu. Bu karardan çok memnunuz ve çok teşekkür ediyoruz. ' diye konuştu.

Davayı takip edenler arasında olan taksi esnafı Serkan Altınışık ise, "Olumlu bir karar oldu, esnafımız adına hayırlı uğurlu olsun, hak edilen oldu. Doğru karar verildi. Esnafımız hakkında da hayırlı olur. Bundan sonrada bu tarz korsanların olmaması için devletimizin gerekli önlemleri almasını istiyoruz, taksi hakları taksici sahiplerinde kalması gerekir." şeklinde konuştu.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği eski genel sekreteri olan Aykut Korkutakkoyunlu ise ' Kararın 3 yıl gecikmesi bir saçmalıktı, ortada zaten mevcut kanun dışı işlenilen bir eylem vardı. Taksi esnafı hiçbir zaman bugün haklı olduğu kadar haklı olmamıştı. Zaten gereksiz yere uzatılan, Amerika'yı yeniden keşfetmeyi gerektirmeyen bir davaydı, ilk celsede bitmesi gerekiyordu maalesef bugüne geldik. Allaha şükürler olsun ki sonunda erişim engeli kararı çıktı" dedi.

