TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: ZAM YETERLİ OLMADI - Son Dakika
Üye Girişi

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: ZAM YETERLİ OLMADI

28.04.2022 10:52
TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: ZAM YETERLİ OLMADI

İSTANBUL'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu.

İSTANBUL'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu. 3 haftadır uygulamada olan tarife değişikliği ile ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu açıklamalarda bulundu.  Aksu, yapılan zammın yeterli olmadığını belirtti. Aksu, "Taksimetre ücret tarifeleri, indi-bindi tarifesi iyileşirse, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz" diye konuştu.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu. 3 haftadır uygulamada olan tarife değişikliği ile ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu açıklamalarda bulundu. Aksu, yapılan zammın yeterli olmadığını, giderlere yapılan zam kadar gelirlerine de zam yapılmasını istediklerini belirtti. Yolcu ve şoför arasında yaşanan kavgalarla ilgili de konuşan Aksu, "Gelen şikayet sayısı neredeyse yüzde 1 bile değil. Biz odamıza da yetki verilsin istiyoruz. Taksimetre ücret tarifeleri, indi-bindi tarifesi iyileşirse, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz" ifadelerini kullandı.

"BİZE YETKİ VERİLSİN, BİR YOLCU BİLE TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLAMAZ"

Günde 1,5 milyona yakın yolcu taşıdıklarını dile getiren Aksu, kendilerine de yetki verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yılda 530 milyona yakın yolcu taşımış oluyoruz ve gelen şikayet sayısı 150 bin, neredeyse yüzde 1 bile değil. İstanbul halkı bizim velinimetimiz. Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek zorundayız. Biz de en az şekilde şikayet gelsin, hiç gelmesin istiyoruz. 52 bin çalışanımız var ve İstanbul trafiği sıkıntılı. Böyle şikayetlerle karşılaşmak istemiyoruz. Karşılaşırsak şayet İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde yetki var, Büyükşehir Belediyesi'nde yetki var, oralara iletiyoruz. Yargısız infaz olmamak şartıyla idari ve adli işlemler yapılıyor. Kesinlikle ceza veriliyor ama biz hem hükümetimizden hem de belediyemizden esnaf odamıza yetki verilmesini istiyoruz. Hem denetim, hem yaptırım yetkisini istiyoruz. Bu yetkiler verilirse 3 ay süre verilsin, bir tane yolcumuz taksiden şikayetçi olamaz. Biz de şikayet edilen konuyu yargısız infaz olmamak şartıyla değerlendiriyoruz ve cezasız bırakmıyoruz. Bir şikayet çözüm masası kurulacak, hem şikayet eden yolcu hem şikayet edilen taksici dinlenecek, yaptırım cetvellerinden suça göre cezalar uygulanacak. Caydırıcı cezalar olacak ve bunu yapan şoför kesinlikle bu suçu işlemeye cesaret edemeyecek" şeklinde konuştu.

"YAPILAN ZAMLAR YETERLİ DEĞİL" Yapılan zammın yeterli olmadığını belirten Aksu, "Yolcu sayısında herhangi bir değişiklik olmadı ama her ramazan ayında taksi sektöründe işler biraz azalır. Giderlerimiz yüzde 100 oranında arttı ama gelirimize yüzde 40 oranında zam yapıldı. Bu yeterli değil. Biz giderlerimize ne kadar zam yapıldıysa gelirimize de aynı oranda tarifemiz iyileşsin istiyoruz" dedi.

"ZAMLAR KISA MESAFE PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ" Taksi şoförleri ise zamlardan sonra özellikle yerli yolcu sayısının azaldığına ancak kavgaların baş sebebi olan kısa mesafe probleminin çözüldüğüne dikkat çekti.  Daha önce bir yolcu ile kavga etmediğini belirten Sergen Cezveci, "Yollar kalabalık, taksiciler gitmek istemiyor, yolcular ters yöne dönmek istiyor. Mazot pahalılaştığı için kurtarmıyordur ama şimdi yeni gelen zam ile birlikte kurtarmaya başladı. Zamlar bana göre kısa mesafe problemini çözdü, bir sıkıntı yaşamadık. Açılış 10 lira oldu, biraz ileriye gidiyorsun 15-16 lira para yazıyor, 28 lira para alıyorsun. Bu da bana göre kurtarıyor" diye konuştu.

"YOLCU SAYISI YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ" Bir başka taksici Ayhan Baykara da, "Yolcu sayısı zamlardan sonra azaldı, yüzde 50'nin altına düştü. Mecbur kalmayan taksiye binmiyor. Artık insanlar yürüyor, 30 lira veremiyor, vermek istemiyor. Kavga bitmez. 1,5 saatte daha bana yeni sıra gelecek. Adamlar gelip Harbiye dese, benim 1,5 saatim 30 lira mı? Önceden ucuzdu millet binebiliyordu, para çok kazanmıyorduk ama çalışıyorduk, şimdi de yolcu yok" ifadelerini kullandı.

"ZAMLAR KISA MESAFE KAVGASINI ÇÖZDÜ, BİZE AĞIR YÜK GETİRDİ"

Taksici Ahmet Yılmaz da, "Yerli halk binmiyor, onlara çok ağır geliyor. Yabancı turist de bir günde en fazla 1 tane denk geliyor. Zam gelmeden önce çok daha iyiydi, zam geldikten sonra hem yerli vatandaş azaldı hem de araba sahipleri arabaya zam yaptı. Kısa mesafe kavgası çözülmüş durumda bence. Eskiden 30 liraya 5 kilometre gidiyorduk, öyle yazıyordu şimdi en yakın mesafe 30 lira. Bu zamlar sadece onu çözdü ama bize ağır bir yük getirdi" diye konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
500
İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı Eski günlerini arayan Mahmutpaşa'da hareketlilik başladı Eski günlerini arayan Mahmutpaşa'da hareketlilik başladı

İstanbul, Esnaf, Taksi, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: ZAM YETERLİ OLMADI - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Önce sipariş veren saldırgan, daha sonra çiğ köfteciyi kurşuna dizdi
10:55 İki iş arkadaşı kavgaya tutuştu! Silah ve tornavida havada uçuştu
10:50 Gaziantep FK'da gerilim artıyor! Erol Bulut'un koltuğu sallantıda
10:48 Düşük performansı etkili oldu! Beşiktaş, Domagoj Vida ile sözleşmesini yenilemeyecek
10:45 Arabasının camı kırılınca güvenlik kamerasını izledi! Gerçek bambaşka çıktı
10:26 En iyi yemek fotoğrafının kazananı 'Kebapçı' oldu
10:26 Demet Özdemir, giydiği mini elbise ile değil kolundaki saatle dikkat çekti! Fiyatı 176 bin TL
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 11:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: ZAM YETERLİ OLMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement