Taksiciler, Sokak Köpeğini Battaniye ile Isıttı
1 saat önce
SAMSUN'da, sığındığı apartman girişinde soğuktan titreyen sokak köpeğine taksiciler sahip çıktı.
SAMSUN'da, sığındığı apartman girişinde soğuktan titreyen sokak köpeğine taksiciler sahip çıktı. Taksiciler, karnını doyurdukları köpeğin üzerini battaniye ile örttü. İlkadım
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi, Hürriyet
Sokak'ta bir köpek, soğuktan ve yağmurdan korunmak için bir apartmanın girişine sığındı. Köpeğin soğuktan titrediğini gören bölgedeki taksi durağı çalışanları, yanlarına aldıkları battaniyeyi hayvanın üzerine örttü. Yiyecek verilip karnı da doyurulan sevimli köpek, battaniyenin altında uykuya daldı.
Hayvansever taksiciler, sokak hayvanlarına sahip çıkılması ve korunması çağrısında bulundu.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:54 Kaynak: DHA
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