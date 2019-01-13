Son Dakika Haberleri: Taksiciler, Sokak Köpeğini Battaniye ile Isıttı

Taksiciler, Sokak Köpeğini Battaniye ile Isıttı

1 saat önce

SAMSUN'da, sığındığı apartman girişinde soğuktan titreyen sokak köpeğine taksiciler sahip çıktı.

Taksiciler, Sokak Köpeğini Battaniye ile Isıttı, System.String[]
SAMSUN'da, sığındığı apartman girişinde soğuktan titreyen sokak köpeğine taksiciler sahip çıktı. Taksiciler, karnını doyurdukları köpeğin üzerini battaniye ile örttü.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Hürriyet Sokak'ta bir köpek, soğuktan ve yağmurdan korunmak için bir apartmanın girişine sığındı. Köpeğin soğuktan titrediğini gören bölgedeki taksi durağı çalışanları, yanlarına aldıkları battaniyeyi hayvanın üzerine örttü. Yiyecek verilip karnı da doyurulan sevimli köpek, battaniyenin altında uykuya daldı.

Hayvansever taksiciler, sokak hayvanlarına sahip çıkılması ve korunması çağrısında bulundu.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:54 Kaynak: DHA

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