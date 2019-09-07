Son Dakika Haberleri: Taksiciler taksimetre ayarı için kuyruğa girdi
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Taksiciler taksimetre ayarı için kuyruğa girdi

1 saat önce

Ankara'da toplu ücretlerinin artışından sonra taksi ücretleri de artırıldı.

Taksiciler taksimetre ayarı için kuyruğa girdi, System.String[]

Ankara'da toplu ücretlerinin artışından sonra taksi ücretleri de artırıldı. Yeni fiyat tarifesine göre taksimetre ayarı yaptırmak isteyen taksiciler sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.


4 lira olan taksimetre açılış ücreti 4 lira 60 kuruş olarak belirlendi. En yakın mesafe ise 10 TL oldu. Açılıştan sonra ise kilometre ücreti 3 liradan 3 lira 40 kuruşa çıkarıldı. Ankara'da bulunan toplam 7 bin 701 taksi sahibi yeni uygulamaya bir an önce geçebilmek için taksimetre ayar noktalarına akın etti.


Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın bildirisinde, taksimetre açmanın isteğe bağlı değil zorunlu olduğu ve tarifenin yolcunun görebileceği bir yere asılmasının gerekliliği konusuna dikkat çekiliyor. - ANKARA

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:57 Kaynak: İHA
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