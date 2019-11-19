Taksiciler turizm eğitimi alacak

Erciyes A.Ş. öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın katkılarıyla başlatılacak olan 'Turist dostu taksi' programının protokolü imzalandı.



Turistlere nasıl davranılması gerektiği, Kayseri'de gezdirilmesi gereken yerlerin bilinçlendirilmesi için taksicilere yönelik başlatılacak olan eğitimin protokolü Erciyes A.Ş.'de imzalandı. İmza töreninde konuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Halkımızın yakından takip ettiği gibi Kayserimiz artık Erciyes ve diğer turizm değerleriyle yavaş yavaş bir turizm şehri olmaya doğru hızla ilerledi. Çok şükür bunda da Erciyes'in büyük bir katkısı oldu. Artık şehrimize sadece Türkiye'den değil tüm dünyadan turistler geliyor. Burada zamanlarını geçiriyorlar. Erciyes'te kayak yapmakla kalmayıp aynı zamanda şehir merkezine iniyorlar. Şehir merkezinde Kayseri'nin tarihi ve kültür varlıklarını ziyaret ediyorlar. Yavaş yavaş şehirde bir turizm faaliyetinden bahsetmek mümkün. Burada gelen misafirlerimiz sadece kayak yapmıyorlar, ulaşım önemli bir konu. Ulaşımda da bizi temsil eden kitlemiz taksi şoförlerimiz. Çünkü yüz binlerce insan havaalanına veya otogara indikten sonra taksi şoförlerimizle Erciyes'e geliyorlar. Dolayısıyla da taksi şoförlerimizin eğitiminin, şehrimize ait turizm bilgisine sahip olmasının önemli olduğunu fark ettik. Özellikle geçtiğimiz yıllardan itibaren çok yoğun yabancı turist akımına da Erciyes sahne oluyor. Dolayısıyla bir eğitim programı ön gördük. Bunu da şoförler ve otomobilciler odası başkanımızla istişare ettiğimizde onlar da çok faydalı buldular. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz de aynı şekilde bu eğitimin bir parçası olmak yolunda irade gösterdiler. İnşallah taksi şoförlerimizin turizm eğitimiyle alakalı bir başlangıç yapmış oluyoruz. Şehrimizin turizme hazırlanması, sadece Erciyes'teki otellerimizin veya işletmelerin, şehirdeki restoranların değil aynı zamanda bütün sosyal tabakaların bir sorumluluğu. Taksi şoförlerimiz de inşallah bu eğitimi, aldıktan sonra turiste nasıl davranılır, Kayserimizin turizm değerleri nelerdir gibi çok farklı bilgilere sahip olacak ve daha iyi hizmet üretmeye gayret edeceğiz. Bu eğitim programının ismini de 'Turist dostu taksi' koyduk. Neticede bütün taksi esnafımız ekmeğinin peşinde. Gece gündüz demeden hizmet üretiyorlar. Aynı zamanda bu hizmeti verirken şehrimize sunacakları katkıyı da azamiye çıkarmak için programın ismini 'Turist dostu taksi' olarak belirledik" ifadelerini kullandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da; "Şoförler Odası ve Erciyes A.Ş. birlikteliğinin yanı sıra Kültür ve Turizm Müdürlüğü taksicilere eğitim verecektir. Eğitimin yaklaşık 2 gün sürmesi planlanmakta. Burada taksicilerimize Kayseri'ye gelen turistleri nasıl karşılayacakları, onları hangi bölgelere, nerelere götürecekleri, kültürel ve tarihi değerlerimizi nasıl gösterecekleri konusunda eğitim vermeyi planlıyoruz. Onlar bizim kültür elçilerimiz olacak ve aynı zamanda yüz akımız olacak. Bu eğitimin Kayseri turizmi için çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.



Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ise; "Her taksicinin bir turizm rehberi olduğunu bilmenizi isterim. Onun için böyle bir eğitim verilmesinden de mutlu oldum. Daha kaliteli nasıl hizmet verebilirizin eğitimini alacak taksici esnafım. Bu şehir bizim şehrimiz, herkes üzerine düşeni yapacak" diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol imzalandı. - KAYSERİ