Son Dakika Haberleri: Taksiciler Uber Aracının Önünü Kesti

Taksiciler Uber Aracının Önünü Kesti

7 dakika önce

İstanbul Esenyurt'ta bir grup taksici, UBER aracının önünü kesti.

Taksiciler Uber Aracının Önünü Kesti, System.String[]
İstanbul Esenyurt'ta bir grup taksici, UBER aracının önünü kesti. Taksiciler, sürücüye tehditler savurdu. Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracı ile seyir halinde olan UBER sürücünün önü bir grup taksici tarafından kesildi. Aracın önünü kesen taksiciler, UBER sürücüsüne el kol hareketleri eşliğinde tehditler savurdu. UBER aracının içerisinde yabancı uyruklu müşterilerin olduğu ve yaşanan olay karşısında telaşa kapıldıkları görüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:56 Kaynak: İHA

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