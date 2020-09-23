Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti - Son Dakika

Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ve İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odasına üye taksici ve servisçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Turizm Taşımacılığı Belgesi ve 2015 sonrası alınan servis araçlarına tahdit (plaka sınırlaması) getirme planını protesto etti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ve İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odasına üye taksici ve servisçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Turizm Taşımacılığı Belgesi ve 2015 sonrası alınan servis araçlarına tahdit (plaka sınırlaması) getirme planını protesto etti.

Taksici ve servisçiler, İBB karşında bulunan Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. İTEO Başkanvekili Veli Yurt, burada yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi, sorunları birlikte çözme vaadini yerine getirmediğini ifade ederek, önce 6 bin yeni taksi plakası ardından 9+1 turizm araçlarına yol belgesi verilmesi girişiminin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Pandemi dolayısıyla gelirlerinin yüzde 60 azaldığını belirten Yurt, "Önümüzü görmekte sıkıntı yaşıyoruz." dedi.

Geçen yıl 80-90 bin liraya alabildikleri bir otomobili şimdi 150 bin liradan alamadıklarına da dikkati çeken Başkanvekili Yurt, İBB yetkililerinin 6 bin ek plakayı, mesleğin temsilcileriyle görüşmeden ısrarla UKOME gündemine almasını anlaşılır olmadığını kaydetti.

Diğer taraftan 9+1 turizm araçlarına yol belgesi verilmesinin de kabul edilir olmadığını kaydeden Yurt, "1618 sayılı yasa ile seyahat acentelerine, tur ve transfer yapma hakkı tanınmıştır. Yasaklanan işletme belgesinin devri niteliğinde TÜRSAB üyelerinin işletme belgesini, seyahat acentesi olmayan kişi ve kuruluşlara kiralanması veya devredilmesi yasaktır. Sayın İmamoğlu'na sesleniyoruz, yanlışlardan dönün, verdiğiniz sözleri yerine getirmenizi rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticari taksi plakalarının Bakanlar Kurulu kararına göre bedel karşılığı verildiğini belirten Yurt, UKOME'nin kararına göre yargıya gideceklerini aktardı.

İstanbul'da 17 bin 395 takside, yaklaşık 52 bin şoför hizmet verdiğini bildiren Yurt, " İzmir'de bir taksiye 1207 kişi, Ankara'da 732 kişi düşüyor. Bu rakam İstanbul'da ise 892. İzmir'de taksi talebi, İstanbul'dan yüzde 37 daha fazla olmasına rağmen, taksi ihtiyacı gündemde dahi değildir, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi 'entaksi' dijital uygulamasının işletmesini ve takibini İzmir Şoförler Odasına vermiştir. İstanbul'da da aynı yöntem uygulanmalıdır." şeklinde konuştu.

"İBB'nin açıkladığı tahditli servis plakası sektörün ihtiyacından fazla"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odası üyeleri de aynı alanda protesto gösterisi yaptı.

Oda başkanı Hamza Öztürk, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 25 Mayıs 2015 sonrası satın alınan servis araçlarına belediyenin plaka satma teklifini UKOME'ye getireceğini açıkladığını anımsatarak, esnafların bu teklife karşı olduklarını dile getirdi.

İBB'nin teklifinin temmuz ve ağustos aylarında UKOME gündemine getirildiğini ve reddedildiğini hatırlatan Öztürk, belediye yönetiminin reddedilen teklifi yeniden gündeme getirme çabasının anlaşılabilir bir durum olmadığını söyledi.

İstanbul'da yeni bir servis aracına ihtiyacı olmadığını en iyi İBB yetkililerinin bildiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Kovid -19 salgını sebebiyle 7 aydır evlerine ekmek götüremeyen servis esnafına hiçbir destek ve kolaylık sağlanmamıştır. Diğer şehirlerde servisçilerin aldığı ruhsatların bedelleri iptal edilirken İBB, bırakın iptal etmeyi bir de zam yaparak bakışını göstermiştir. İBB'nin açıklamış olduğu 56 bin 482 adet tahditli servis plakası sektörün ihtiyacından fazladır. 11 Haziran 2019 tarihinde plaka tahdidi ile ilgili alınan UKOME kararı açıktır. Turizm taşımacılığı hariç, İBB'den servis taşımacılığı kartı almış ve mevcut taşımacı hakkına sahip kişilerin 34 LAA 001, 34 LZZ 999, aralığındaki plakalar itibari ile ulaşım projeksiyonu çerçevesinde tahditli plaka kapsamında kullanılmak üzere değerlendirilmiş ve plaka tahdidi kararı alınmıştır."

Aynı kararda sektördeki yeni servis aracı ihtiyacının meslek odaları ile birlikte belirleneceği ibaresinin yer aldığını aktaran Öztürk, belediye yönetiminin esnafın görüşlerine değer vermediğini dile getirdi.

Öztürk, İBB yönetimini girişiminden dönmeye ve esnafla birlikte sorunları çözmeye davet etti.

Öte yandan kendilerine Milli Beka Hareketi adı veren bir grup belediye yönetimini protesto için İBB önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle grubun girişimine izin verilmedi.

Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Protesto, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti - Son Dakika

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