Taksiciler ve servisçilerden İBB önünde eylem - Son Dakika

Taksiciler ve servisçilerden İBB önünde eylem

İstanbul'da taksiciler ve servis sürücüleri, Büyükşehir Belediyesinin taksi sayısını arttırma ve kiralama konusundaki çalışmaları ile 9+1 araçlarına "Turizm Taşımacılığı Belgesi" verilmesi yönündeki karalarını protesto etti.

Taksiciler ve servisçilerden İBB önünde eylem, System.String[]

İstanbul'da taksiciler ve servis sürücüleri, Büyükşehir Belediyesinin taksi sayısını arttırma ve kiralama konusundaki çalışmaları ile 9+1 araçlarına "Turizm Taşımacılığı Belgesi" verilmesi yönündeki karalarını protesto etti. Belediye binası önünde toplanan taksiciler ve servisçi esnafı taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

İstanbul'da taksici ve servisçiler, Büyükşehir Belediyesinin taksi sayısını arttırma ve kiralama konusundaki çalışmaları ile 9+1 araçlarına "Turizm Taşımacılığı Belgesi" verilmesi yönündeki karalarını protesto etti.

Vatan caddesinde konvoy oluşturarak belediye binası önüne gelen taksici esnafı ile servisçiler burada basın açıklamasında bulundular. Taksiciler adına açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Vekili Veli Yurt, Başkan İmamoğlu'na verdiğiniz sözleri tutun çağrısında bulundu.

Dünyanın en pahalı yakıtını kullanırken dünyanın en ucuz taksimetresi ile İstanbul halkına pandemi döneminde bile kurallara uyarak kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Veli Yurt, "Sağlık çalışanlarımızı da ücretsiz ulaşımlarını sağladık. İstanbul'da mevcut 17 bin 395 ticari taksi yaklaşık 52 bin çalışan şoför kardeşlerimizle hizmet vermekteyiz. İstanbul'da bir taksiye düşen kişi sayısı 892 iken İzmir'de bin 207. Daha fazla ihtiyaç görülmesine rağmen İzmir'de ihtiyacı gündeme almazlarken İstanbul kiralık plaka sistemi neden ısrarla gündeme getiriliyor. İstanbul'da trafik sorunu çözülmeden, korsan taksicilik bitirilmeden, mevcut taksicilerin hizmet kalitesi arttırılmadan, taksimetre zammı zamanında ve değerinde verilmeden bırakın kiralık plaka sistemini ihale yoluyla bile vermek asla çözüm olmayacaktır" dedi.

"Amaç İstanbul halkına daha kaliteli hizmet vermekse gelin hep beraber el ele verelim"

Bazı açıklamalarda taksilerin 'mafyalar tarafından işletiliyor' şeklinde asılsız ve çirkin ifadeler kullanıldığını aktaran Veli Yurt, "Bizler mafya değiliz. Bizler esnaflarız. Plakalarımıza dokunulmasını istemeyen küçük çapta bir o kadar da büyük bir esnaf grubuyuz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir konuşmada 'Belediye de olsa hükümet de olsa hakkınızı onlara yedirmeyin. Tek varlığınız plakalarınız. Sakın hakkınızı kimseye yedirmeyin' demiştir. Bizler işte burada Anayasal hakkımızı aramaya geldik. Bizler bu mesleğin sahipleri ve temsilcileri olarak Ekrem İmamoğlu'na sesleniyoruz. Amaç İstanbul halkına daha kaliteli hizmet vermekse taksici kardeşlerimizi ve şoför kardeşlerimizin daha refah çalışmasını istemekse gelin hep beraber el ele verelim. Akıllı dijital uygulamasında özel şirketlerin önünü açalım. Rekabeti böyle oluşturalım. Yanlışı yanlışla kapatmayalım. Plakalarımız üzerinden kimse prim yapmaya kalkmasın. Kimse rant kapısı olarak görmesin. Yanlışınızdan dönün. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz rica ediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından servisçiler belediye binasına yürümek istedi. Bir süre slogan atarak belediye binasına yürüyen gruba polis engel oldu. Yapılan konuşmaların ardından grup bir süre sonra dağıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Protesto, Turizm, Taksi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksiciler ve servisçilerden İBB önünde eylem - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Maske denetiminde kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli polislerle arbede yaşadı İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattığı konuşulan Müge Anlı'dan cevap: Bırakmam namussuzluk olur Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok
Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi Son Dakika! Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi         
14:17
Taksiciler ve servisçilerden İBB önünde eylem: Taleplerimiz dikkate alınmalı Taksiciler ve servisçilerden İBB önünde eylem: Taleplerimiz dikkate alınmalı         
13:59
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım         
12:00
Sokak köpeğini cadde ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada Sokak köpeğini cadde ortasında çekip vurdu! O anlar kamerada         
11:51
Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı         
11:12
Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı Başakşehir ile Galatasaray arasında müthiş takas: Al Diagne'yi, ver İrfan Can'ı         
11:03
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok         
10:54
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 14:52:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taksiciler ve servisçilerden İBB önünde eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei