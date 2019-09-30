Taksiciler yeni duraklarından memnun

Van'da, yıllardır derme çatma kulübelerde, şehrin merkezindeki ucube mekanlarda müşteri bekleyen taksiciler, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile taksi durakları temiz ve düzenli bir hal aldı.



Van'a kayyum olarak atanan Van eski Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu talimatıyla Van Büyükşehir Belediyesi'nin kent estetiğini yeniden şekillendirdiği çalışmaların önemli ayaklarından birisi de kentte görüntü kirliliği yaratan taksi durakları oldu. Kayyum döneminde hem büyükşehir hem İpekyolu Belediyesi eliyle kentteki birçok cadde ve sokağın cazibe merkezi haline getirilmesinden sonra taksi durakları da modern bir hale kavuştu. Çalışma Van'da taksici esnafla birlikte, vatandaşları memnun etti. Durakları yeni yapısına kavuşmayan taksiciler, çalışmanın devamını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'den bekliyor. Kent merkezindeki 10 taksi durağı baştan aşağı yenilenirken duraklarda, oturma alanı, çay ocağı, lavabo ile WC gibi bölümler yer alıyor. Kent estetiğine uygun olarak inşa edilen duraklarla hem görüntü kirliliğinin önüne geçilecek, hem de taksici esnafının rahat bir ortamda vatandaşa hizmet sunması hedefleniyor. Taksici esnafı Zeki Erol, "Taksi duraklarının yenilenmesi biz taksici esnafına güzel bir etkisi oldu. Daha önce lavabomuz yoktu. Durak demeye bin şahit lazım. Bu yatırımın yapılması bizim açımızdan çok önemliydi. Geç kalınmış bir karar. Yapılması bizi mutlu etti. Taksici esnafı olarak Belediyeden beklentimiz köy minibüslerinin durak sisteminin oturması ve gelişi güzel yolcu indirip bindirmesi sorunun çözülmesi yönünde bir çalışma yapılmasını bekliyoruz" dedi.



"Taksi duraklarının yenilenmesi bizleri mutlu etti"



Van ve taksiciler için güzel bir çalışma olduğunu vurgulayan Ramazan Avcı, "Yenilenen taksi durakları insanların ilgisini çekiyor. Senelerdir küçük kulübelerde problem yaşıyorduk. Belediye'nin proje kapsamına alması ve durakları yenilemesinden dolayı çok mutlu olduk. Van Büyükşehir Belediyesi'nden beklentimiz daha nice güzel projeleri hayata geçirmesi yönünde. Daha güzel projeleri de hayata geçireceğine inanıyoruz. Taksi duraklarının yenilenmesi bizleri mutlu ederken, halk tarafından da olumlu karşılandı. Yapılan yenilikten sonra taksi durağımız eskiye göre ilgi görmeye başladı. 24 yıldır bu mesleği yapıyorum. İlk defa belediye böyle güzel bir çalışma yaptı. İlk defa böyle güzel bir yerimiz oldu. Senelerdir kulübelerde sıkıntı yaşıyorduk. Belediyenin böyle bir çalışma yapması bizleri gerçekten çok memnun etti" diye konuştu.



"Şuan bir diğer problemimiz korsan taksicilik"



Van Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerinde yollarda taksicilerin yolcu alabileceği durakların yapılması olduğunu kaydeden Ramazan Avcı, "Yolda yolcu el kaldırıyor almak istiyoruz ama alamıyoruz. Trafik iç içe geçiyor. Bu da hem trafiği etkiliyor hem taksici esnafını etkiliyor. Belediyeden beklentimiz bu yönde bir çalışma yürütmesi yönünde. Van'da şuan taksicilik iyi durumda çok kötü olduğunu söyleyemeyiz. Birkaç yıldır Van'da taksi kültürü oturdu diye biliriz. İşlerimiz iyi kötü değil. Taksiye binme alışkanlığı gün geçtikçe Van halkı olsun, yabancı turistler olsun rağbet gösteriyor. Şuan bir diğer problemimiz korsan taksiciliğin gün geçtikçe artması. Bir diğer konusu ise, otellere yolcu götürüyoruz ama yolcuyu tekrar alamıyoruz. Korsan taksicilerden dolayı büyük problemlerle yaşıyoruz. Belediyemiz bu konuda bizlere söz verdi. İnşallah kısa zamanda hal edeceklerdir" ifadelerini kullandı.



"Yenilenen duraklardan sonra taksicilere bir saygınlık kazandıracaktır"



Hizmetten dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getiren Veysel İriş, durakların yenilenmeden önce sularının dahi olmadığını ifade ederek, "Lavabomuz yoktu. Tuvaletimiz yoktu. Bu durumda taksici esnafı olarak mağdur durumdaydık. Belediyenin durakları yenilemesi bizim açımızdan çok iyi oldu. Tabi burada belediyenin bizler için iyi bir hizmet vermesi, bizlerde vatandaşa iyi bir hizmet sunmak zorundayız. Yenilenen duraklardan sonra taksicilere bir saygınlık kazandıracaktır. Daha önce baraka tarzı yerlerde kalıyorduk. Şimdi güzel ortam, güzel bir işyerine sahip olduk. Çevredeki insanlara güven kazandırırken, bizlere de saygınlık kazandırdı. Bu çalışmadan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Taksici esnafının genel olarak yer sıkıntısı ve durak sıkıntısı var. Trafik ile ilgili sıkıntılarımız var. Beklentimiz çözülmesi yönünde. Van'da zaten taksicilik kültürü yok. Hemen hemen herkesin arabası var. Buda taksi binme alışkanlığının önüne geçiyor" dedi.



Taksici Bekir Dursun, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan taksi duraklarının hem vatandaş hem de taksici esnafı tarafından olumlu karşılandığını ifade ederek, "Yenilenen taksi durakları görüntü itibariyle hoş bir izlenim bırakıyor. Vatandaş artık taksi duraklarının varlığını hissedecek. Taksici esnafı içinde oturabileceği ve dinlenebileceği bir mekan oldu. Kış ve yaz aylarında zorluk çekmeyeceğimiz bir mekana sahip olduk. Yapılan bu yenilikle işlerinde zamanla açılacağını düşünüyoruz. Durakların yenilenmesi güvenliği artıracaktır. İnsanlar artık nerden hangi duraktan bindiğini bilecek. Bu da bize olumlu yansıyacaktır. Bu yatırımdan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN