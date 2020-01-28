TAKSİCİLER YOL KESİP EVRAK KONTROLÜ YAPTI - Son Dakika
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TAKSİCİLER YOL KESİP EVRAK KONTROLÜ YAPTI

6 saat önce

İstanbul DHAİstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı.

TAKSİCİLER YOL KESİP EVRAK KONTROLÜ YAPTI, System.String[]

İstanbul DHA

İstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı.

İddiaya göre, İstanbul'da bir turizm şirketine ait araç, Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksicilerin o anlara ilişkin görüntüleri


Başakşehir, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:54 Kaynak: DHA
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