Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı - Son Dakika

Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı
6 saat önce
İstanbul DHAİstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
İstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı.
İddiaya göre, İstanbul'da bir turizm şirketine ait araç, Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi.
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