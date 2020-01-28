Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı - Son Dakika

Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı

6 saat önce

İstanbul DHAİstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı.

İstanbul DHA

İstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı.

İddiaya göre, İstanbul'da bir turizm şirketine ait araç, Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi.

Taksiciler yol kesip evrak kontrolü yaptı

Başakşehir, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
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