TAKSİCİLERDEN 240 ARAÇLIK MİLLİ BİRLİK KONVOYU - Son Dakika

İSTANBUL Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bağlı 240 taksi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na konvoy halinde gittiler.

15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümünde yapılan Milli Birlik etkinlikleri kapsamında o gece darbecilere direnen ve o dönem Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde görev yapan taksiciler, milli birlik konvoyunda yer aldı. Türk bayraklarıyla İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif binasından çıkış yapan 240 taksi, Hasdal ve 4. Levent üzerinden konvoy halinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Taksiciler, burada bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

O GECE DARBECİLERE DİRENEN TAKSİCİLERDİR

Milli Birlik konvoyu ile ilgili olarak Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, Tam 4 yıl önce bu gün 15 Temmuz akşamı daha doğrusu gecesi saat 21.15 sıralarında hain FETO ve iş birlikçileri şuan bulunduğumuz Atatürk Havalimanı'nda darbe girişiminde bulundular. Biz taksici esnafı olarak o gece, o saatte buradaydık. İlk direnişi sergileyenlerden biri bu taksici esnafıdır. İlk VIP'e giren, ilk Kuleye giren bizim taksici arkadaşlardı. 'Vatan' diyen, 'Millet' diyen, 'Ülkem' diyen, 'Bağımsızlığım' diyen herkes Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile havalimanlarına ve Boğaz Köprüsü'ne akın etti. İşte o zaman hain FETÖ iş birlikçilerini buradan püskürttük. Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın istiyorum. Biz de o gün Atatürk Havalimanı çalışanları, bu gün ise İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi olarak bu günün önemine binaen böyle bir konvoy düzenlemeyi uygun bulduk. Rabbim inşallah bu millete bir daha böyle bir şey yaşatmasın, çünkü bu millet asil bir millet. Yaklaşık 240 araç İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na geldi dedi.