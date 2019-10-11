Son Dakika Haberleri: Taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Kars'ta taksiciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kars'ta taksiciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla, sokaklarda klakson çalan taksiciler, kent merkezini turladı.

Trafik polislerinin de eskortluk ettiği taksicileri, çevredeki vatandaşlarda, evlerinin pencerelerinden Türk bayrakları açıp alkışladı.

Kars Garnizon Şehitliğine gelen taksiciler, burada şehitler için dua etti.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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