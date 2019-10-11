Taksicilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
2 saat önce
Kars'ta taksiciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:40 Kaynak: AA
Kars'ta taksiciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla, sokaklarda klakson çalan taksiciler, kent merkezini turladı.
Trafik polislerinin de eskortluk ettiği taksicileri, çevredeki vatandaşlarda, evlerinin pencerelerinden Türk bayrakları açıp alkışladı.
Kars Garnizon Şehitliğine gelen taksiciler, burada şehitler için dua etti.
Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Donald Trump'a bomba sözler