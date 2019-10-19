Son Dakika Haberleri: Taksicilerden, 'Barış Pınarı Harekatına' konvoylu destek
Son Dakika Yerel Taksicilerden, 'Barış Pınarı Harekatına' konvoylu destek

Taksicilerden, 'Barış Pınarı Harekatına' konvoylu destek

1 saat önce

Taksicilerden, 'Barış Pınarı Harekatına' konvoylu destekELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 150 taksici konvoy oluşturup, şehir turu atarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Taksicilerden, 'Barış Pınarı Harekatına' konvoylu destek

ELAZIĞ - Elazığ'da yaklaşık 150 taksici konvoy oluşturup, şehir turu atarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Elazığ Ticari Taksiciler Derneği bünyesinde yaklaşık 150 taksici İstasyon Meydanı'nda toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgülerine karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Araçlarına Türk bayraklarını asarak konvoy yapan taksiciler, ardından kortej eşliğinde kornalar çalarak şehir turu gerçekleştirdi. İstasyon Meydanı'ndan başlayan şehir turu Malatya Caddesi'nde sona erdi. Taksicilere vatandaşlar da destek verdi.

Mehmetçiğin her zaman olarak arkasında olduklarını belirten Elazığ Ticari Taksiciler Derneği Deniz Gürhan, " Barış Pınarı Harekatı'nda vatanı ve bayrağı için kutsal görevini yapan tüm Mehmetçiklerimize selam olsun. Verdikleri bu zorlu mücadele Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu zorlu yolda şanlı bayrağımız için kanımızın son damlasına kadar biz de varız. Derneğin yönetimi ve üyeleri olarak bizlere verdikleri desteklerden dolayı İlimizin valisi, emniyet müdürü ve ticari taksi esnaflarına teşekkür ederiz" dedi.

Derneğin Genel Sekreteri Nuri Özen ise, " Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de başlatmış olduğu harekata destek veriyoruz. Sınır müdafaamız hususunda ortaya koymuş oldukları, canla başla hayatlarını hiçe sayarak Türk halkının huzuru, güvenliği ve refahı için ödeyecekleri bu büyük bedellerin minnettarlarıyız. Elazığ esnafları olarak bu kutsal ve ulu müdafaada haklılığına inandığımız ordumuzun ve askerimizin yanında, maddi ve manevi her şekilde destekçisiyiz. Allah, bütün askerlerimizin yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

Taksicilerden, 'Barış Pınarı Harekatına' konvoylu destek

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Elazığ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmetçik geldi, terör örgütünün zulmü bitti! Savaş mağduru çocukların yüzü gülüyor
Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:55:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksicilerden, 'Barış Pınarı Harekatına' konvoylu destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]