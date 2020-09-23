Taksicilerden İBB önünde eylem - Son Dakika

Taksicilerden İBB önünde eylem

Ali AKSOYER-Ersan SAN-Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından teklif edilen 6 bin taksi plakası projesini protesto etmek amacıyla yüzlerce taksici konvoy halinde Saraçhane'de bulunan belediye binası önüne gelerek eylem yaptı.

Taksicilerden İBB önünde eylem, System.String[]

Ali AKSOYER-Ersan SAN-Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından teklif edilen 6 bin taksi plakası projesini protesto etmek amacıyla yüzlerce taksici konvoy halinde Saraçhane'de bulunan belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. Taksicilerin eylemi havadan da görüntülendi.

İstanbul'un çeşitli noktalarından yola çıkan yüzlerce taksi, Fatih'te buluştuktan sonra konvoy halinde İBB binası önünde geldi. Taksiciler yarın yapılacak UKOME toplantısında tekrar gündeme gelecek olan 6 bin taksi teklifini protesto etti.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde taksicilik yapan yüzlerce şoför İBB tarafından İstanbul için teklif edilen 6 bin taksi plakası projesini protesto etti. Topkapı'da bir araya gelerek konvoy halinde Saraçhane'de bulunan İBB binası önüne gelen taksiciler eylem yaptı. Eylem nedeniyle polis tarafından geniş güvenlik önlemi de alındı.

"SORUNLARI ÇÖZMEK YERİNE ÖNÜMÜZE ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN SORUNLAR ÇIKARMIŞTIR"Taksiciler adına belediye binası önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Vekili Veli Yurt, "Belediye başkanınınız sayın Ekrem İmamoğlu seçim öncesi 'İstanbul taksicilerinin İBB'de bir masası olacak. Bütün sorunları istişare ederek birlikte çözüm arayacağız ve birlikte çözeceğiz. Her yıl düzenle olarak tefe-tüfe oranında taksimetre zammı vereceğiz' diye vaatlerde bulunmuştur. Bırakın bu vaatleri yerine getirmeyi, bilakis sorunları çözmek yerine önümüze çözülmesi mümkün olmayan sorunlar çıkarmıştır. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada 6 bin kiralık taksi plakası vereceğini açıklaması... Özellikle 11 Mart tarihinde dünya ülkelerini etkisi altına alan  pandemi sürecinde gerek Avrupa ülkelerinde gerekse ülkemizde en fazla etkilenen meslek grupları arasında birinci sırada yer alan taksici esnafımızın gelir seviyesinin yüzde 60 seviyelerine düştüğü bir süreçte böyle bir açıklama yapmasının talihsiz bir açıklama olduğunu düşünmek ve inanmak istiyoruz" diye konuştu.

Veli Yurt, sözlerini şöyle sürdürdü; "İTEO olarak yıllardır taksici esnafının yaşadığı sorunları ve İstanbul halkına daha kaliteli hizmet vermek için İBB'ye yaptığımız başvuruları UKOME'nin gündemine bile almayan İBB yetkilileri 6 bin plakanın kiralık sistemi ile verilmesi için bu mesleğin temsilcileri olarak bizlere hiç sorulmadan iki kez UKOME'nin gündemine almaları yangından mal kaçırır gibi oldu-bittiye getirmeleri manidardır"

"EKREM İMAMOĞLU EN BÜYÜK YANLIŞI TAKSİCİ ESNAFINA YAPTI"6 bin taksi projesine karşı çıkan ve protestolara katılan taksi şoförü Selçuk Kaplan, "Ekrem İmamoğlu en büyük yanlışı taksici esnafına yaptı. Başkanlığa seçilirken bize söz verdi. Her türlü yasal hakkımızı bize teslim edeceğini söyledi ama biz bugün burada taksiciler olarak yasal hakkımızı aramak için buradayız. Söke söke alacağız. Yasalar çerçevesinde her türlü hakkımızı arayacağız"Taksi şoförü Davut Hanoğlu ise, "Önce korsanların kaldırılması gerekiyor. Sonra ihalelerin kısım kısım yapılması gerek. Onların da kiralık değil ihaleyle olması lazım. İhtiyaç varsa zaten belirlenecek zaten. Bunlar tamamen para ve rant peşinde. Ortalama 5 bin taksiden bahsediliyor. Bunların aylık geliri 37 milyon 500 bin lira. Bunlar tamamıyla para peşinde"


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksicilerden İBB önünde eylem - Son Dakika

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