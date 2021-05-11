TAKSİCİLERDEN KONSOLOSLUK ÖNÜNDE İSRAİL PROTESTOSU - Son Dakika

? İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları bir grup taksici tarafından İsrail Konsolosluğu önünde protesto edildi.

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından İstanbul'daki protestolar dün geceden bu yana sürüyor. Dün gece Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu'ndaki protestoların ardından, bugün Esenyurt'tan gelen bir grup taksici konsolosluk önünde eylem yaptı. 'Kahrolsun İsrail?, pankartları taşıyan taksiciler, kornalar ve bayraklarla slogan attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemin ardından gelen grup olaysız dağıldı.