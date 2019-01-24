Son Dakika Haberleri: Taksicilerden Konvoylu 'Korsan Taksi' Tepkisi

Taksicilerden Konvoylu 'Korsan Taksi' Tepkisi

1 saat önce

Taksicilerden konvoylu 'korsan taksi' tepkisi "Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" eylemiSAMSUN - Samsun'da taksiciler, 'korsan taksileri' protesto etmek amacıyla "Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" eylemi düzenledi.

Taksicilerden konvoylu 'korsan taksi' tepkisi
"Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" eylemi

SAMSUN - Samsun'da taksiciler, 'korsan taksileri' protesto etmek amacıyla "Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" eylemi düzenledi.
Samsun'da çeşitli duraklarda çalışan taksiciler bir araya gelerek korsan taksiye tepki amaçlı konvoy yaptı. Canik ilçesinde toplanan yaklaşık 50 taksi, kornalar çalarak konvoy halinde İlkadım ilçesi Anıt Park'a kadar geldi. Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapan Samsun Taksiciler Derneği Başkan Vekili Utku Karaduman, korsan taksinin kullanılmaması ve emek hırsızlığına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Korsan taksiyi kullanan vatandaşların araçlarda güvende olmadığını belirten Karaduman, "Devletimizin bize verdiği imkanlarla araçlarımız yenilendi. Bu araçlarda daha güvenli, daha konforlu, daha rahat yolculuk yapabilirsiniz. Bu araçlarda mutlaka taksimetrenizi kullanın. Taksimetre kullanmak size ekonomik anlamda da çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda korsanı tercih etmeyin. Emek hırsızlarına müsaade etmeyin. Biz bu davada haklıyız, sonuna kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun için yasal olan haklarımızın hepsini kullanıp korsanla mücadelemizi bundan sonraki süreçlerde daha da artırıp devam ettireceğiz" dedi.
"Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" eylemi basın açıklamasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:49 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 16:02:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksicilerden Konvoylu 'Korsan Taksi' Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]