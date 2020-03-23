Taksicilerden koronavirüse maskeli eldivenli önlem - Son Dakika
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Taksicilerden koronavirüse maskeli eldivenli önlem

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan mesleklerden biri de taksicilik. İstanbul'da günde ortalama 12 saat çalışan taksiciler onlarca yolcu taşıyor.

Taksicilerden koronavirüse maskeli eldivenli önlem, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan mesleklerden biri de taksicilik. İstanbul'da günde ortalama 12 saat çalışan taksiciler onlarca yolcu taşıyor. Her gün araçlarını dezenfekte ettiren taksi sürücüleri, kendi önlemlerini de alıyor.  Aracına binerken maske ve eldiven kullanan taksi sürücüleri, yolculara ise ellerini dezenfekte etmeleri için kolonya uzatıyor.

"ARACIMIZA BİNEN YOLCUYA ÖNCE KOLONYA UZATIYORUZ"

Taksi sürücüsü Hüseyin Mutlu "Dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle biz de taksiciler olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Müşteri aldığımız zaman maskemizi ve eldivenimizi takıyoruz. Arabamızı dezenfekte ediyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de müşterilerimiz açısından bu tedbirleri alıyoruz.  Arabamızda kolonya, ıslak mendil ve antiseptiğimiz var. Para alışverişi yaptığımızda ellerimize kolonya sürüyoruz. Aracımıza binen yolcuya önce kolonyamızı uzatıyoruz. Ellerinde eldiven olmayanlara kolonya uzatıyoruz." dedi.

"YOLCU ALDIĞIMIZ ZAMAN TEDİRGİN OLUYORUZ"

Yusuf Rençber ise "Günde ortalama 12 saat çalışıyorum. İnsanlar zaruri ihtiyaçları dışında sokağa çıkmadıkları için çok müşterimiz olmuyor. Yolcu aldığımız zaman bir tedirginlik oluyor. Mümkün olduğu kadar aracımızı dezenfekte ediyoruz. Yolcular araca bindiği zaman dezenfekte ürünleri uzatıyoruz. Bu şekilde önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Maskesi olmadan araca binen yolcular da var. Eğer isterlerse maskesi olmayan yolculara maske veriyoruz. Bazı yolcular eldiveni ve maskesini takarak biniyor, bazıları ise hiç umursamıyor." dedi

"ARAÇLAR DEZENFEKTE ETTİRİLİYOR"

Taksi durağı yöneticisi Veli Karakoç "Taksiciler Derneği tarafından bazı bölgelerde araçlar dezenfekte ettiriliyor. Duraktaki arkadaşlarımızda o bölgelere giderek araçlarını dezenfekte ettiriyorlar. Ayrıca kendi imkanlarıyla da arkadaşlarımız araçlarını dezenfekte ediyor. Her araçta gereken temizlik malzemeleri var. Eldiven ve maskeleri herkesin yedeğiyle beraber araçlarda var. Yolcularda da tedirginlik oluyor. Öncelikle araca binen yolcuyu ön koltuğa değil aramızda mesafe olması için arka koltuğa oturmasını öneriyoruz. Bazen bizde tedirgin oluyoruz. Her yolcu kurallara uymuyor. Maskesiz ve eldivensiz araçlarımıza binenler oluyor. Biz uzattığımızda tereddüt edip takmayanlar oluyor. Bu konularda sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.


Hüseyin Mutlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:18 Kaynak: DHA

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