Taksicilerden Mansur Yavaş'a Tepki
2 saat önce
Başkentte bazı taksiciler, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın taksicileri Kızılay'a sokmayacağını söylediğini ileri sürerek tepki gösterdi.
Başkentte bazı taksiciler, CHP Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
'ın taksicileri Kızılay
'a sokmayacağını söylediğini ileri sürerek tepki gösterdi.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan bir grup taksici adına basın açıklaması yapan Yalçın Koçaş
, Yavaş'ın yayalaştırma projesi çerçevesinde taksicilerin Kızılay'a sokulmayacağını söylediğini iddia etti.
Başkentte 5 milyon civarında insanın yaşadığını belirten Kocaş, Kızılay'da atılacak adımların tüm şehri ilgilendirdiğini söyledi.
Kocaş, "Hiç kimsenin ne taksilerle ne de Kızılay'la ilgili tek başına karar vermeye hakkı olamaz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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