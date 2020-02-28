Taksicilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Taksicilerden Mehmetçiğe destek

7 saat önce

Gaziantepli taksiciler, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için sınır kapısına geldi.

Taksicilerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Gaziantepli taksiciler, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için sınır kapısına geldi.


Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında 33 askerin şehit düşmesinin ardından Gaziantepli bir grup taksici, sınır kapısına geldi. İdlib'teki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan Türk askerlerine destek vermek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na klaksonlarını çalarak gelen taksi sürücüleri, Türk askerlerinin yanlarında olduklarını söylediler. Taksilerini Türk bayrakları ile donatan şoförler, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, şehit ailelerine de başsağlığı mesajı iletti. Devlete, millete ve askerlere destek vermek için Gaziantep'ten geldiklerini söyleyen taksiciler, gerekirse vatan için kendilerinin de savaşabileceğini kaydettiler. - HATAY

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
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