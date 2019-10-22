Taksicilerden Mehmetçik Vakfı'na bağış kampanyası

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksici camiası olarak Mehmetçiğe destek için kampanya başlattıklarını belirterek, "Gönüllülük esasına dayalı olarak bir günlük kazancımızı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız." dedi.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütlerine yönelik olduğunu hatırlatarak, kendilerinin de harekata destek verdiğini söyledi.

İstanbul taksicileri olarak 17 bin 395 taksi ve araç sahipleriyle beraber 52 bin kişilik bir aile olduklarını anlatan Aksu, Mehmetçiğe destek için gönüllülük esasına dayalı bir kampanya başlattıklarını, bu konuda şoförleri ve taksi sahiplerini bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Aksu, "Mehmetçiğimize maddi, manevi destek olmak zorundayız. Vatanımız varsa biz varız. Vatan yok olduğu zaman her şey yok olur. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak, İstanbul'da bütün taksici esnafımız, şoför arkadaşlarımızla beraber bütün camia adına Mehmetçiğe destek vermek için kampanya başlattık. Bir günlük kazancımızı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Dualarımızı esirgemeyeceğiz. Koşulsuz bir şekilde maddi ve manevi olarak her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Kampanyayı İstanbul taksicileri olarak başlattıklarını ancak 81 ile yayılmasını beklediklerini vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Ulaşım camiası adına bir başlangıç olacak. Ulaşım camiasında da bütün illerimiz devamını sağlayacaklardır. Her taksici bu kampanyada ferdi olarak bankaya gidecek, kendi bütçelerine göre bir gün mukabili yardım yapacaklar. Herkes kendisi yapacak."

Taksi şoförü Cevdet Meşe de "Mehmetçiğimizin yanındayız, taksi şoförleri olarak. Ben kendi üzerime düşeni yapacağım. Mehmetçiğe bu kutsal görev dahilinde bağışlarımızı yapacağız. Şoförler olarak Mehmetçiğin arkasındayız, Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Taksi şoförü Nazmi Güneş ise harekatı desteklediğini aktararak, kampanya için bir günlük kazancını vermeye hazır olduğunu dile getirdi.