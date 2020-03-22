Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
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Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

6 saat önce

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek Ağrı'nın Diyadin İlçesinde taksiciler, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için toplandı.

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin İlçesinde taksiciler, korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için toplandı.

Ülkemizde korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte daha yoğun çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarına destek vermek isteyen taksiciler, çarşı merkezinden korna çalarak Diyadin Devlet Hastanesi önünde toplandı. Burada araçlarından inen taksiciler, hastanede çalışan sağlıkçıları alkışlayıp, ıslık çaldı. Gördükleri destekten memnun kalan sağlıkçılar da aynı şekilde taksicilere karşılık verdi.

Taksicilerden sağlık çalışanlarına destek

Diyadin, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:27 Kaynak: İHA

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