Taksicilere kravat zorunluluğu getirildi
51 dakika önce
Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı taksicilere, gömlek ve kravat zorunluluğu getirildi.
Sabiha Gökçen
Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı taksicilere, gömlek ve kravat zorunluluğu getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:10
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