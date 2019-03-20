Son Dakika Haberleri: Taksicilere kravat zorunluluğu getirildi

Taksicilere kravat zorunluluğu getirildi

51 dakika önce

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı taksicilere, gömlek ve kravat zorunluluğu getirildi.

Taksicilere kravat zorunluluğu getirildi, System.String[]
Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı taksicilere, gömlek ve kravat zorunluluğu getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:10 

Ekonomi
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