Taksicilere Papara ile günlük ödeme
1 saat önce
Uber, yolcu ve sürücü ortaklarına güvenli ve kaliteli bir deneyim sunmak için yeni özellikler geliştirmeye ve Türkiye'de yatırımlarına devam ediyor.
Uber, yolcu ve sürücü ortaklarına güvenli ve kaliteli bir deneyim sunmak için yeni özellikler geliştirmeye ve Türkiye'de yatırımlarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:30
Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok Türk yetkiliden "ABD yaptırımı" açıklaması: Yürürlüğe sokulmayacak Pentagon yetkilisi, PKK'nın uzantısı olan SDG'ye silah ve araç vermeye devam ettiklerini söyledi Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi