Son Dakika Haberleri: Taksicilere Papara ile günlük ödeme
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Taksicilere Papara ile günlük ödeme

1 saat önce

Uber, yolcu ve sürücü ortaklarına güvenli ve kaliteli bir deneyim sunmak için yeni özellikler geliştirmeye ve Türkiye'de yatırımlarına devam ediyor.

Taksicilere Papara ile günlük ödeme , System.String[]

Uber, yolcu ve sürücü ortaklarına güvenli ve kaliteli bir deneyim sunmak için yeni özellikler geliştirmeye ve Türkiye'de yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye, Uber, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:30 
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