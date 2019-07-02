Son Dakika Haberleri: Taksicilere 'son durak' operasyonu polis kamerasında
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Taksicilere 'son durak' operasyonu polis kamerasında

1 saat önce

Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran 25 taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksicilere 'son durak' operasyonu polis kamerasında, System.String[]
Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran 25 taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenlemiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık, gasp, parada sahtecilik gibi suçlardan gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksicilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
İstanbul, Beyoğlu, Fatih, 3. Sayfa
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