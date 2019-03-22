Taksicileri Dolandırdı
30 dakika önce
ANTALYA'da bindiği taksilerin şoförlerini "Üzerimde döviz var, Türk lirası lazım" diyerek 10 bin lira dolandıran S.Ç., polis tarafından yakalandı.
ANTALYA'da bindiği taksilerin şoförlerini "Üzerimde döviz var, Türk lirası lazım" diyerek 10 bin lira dolandıran S.Ç., polis tarafından yakalandı.
Dolandırıcılık olayı, çeşitli tarihlerde Muratpaşa
ilçesinde meydana geldi. Çevresine kendisini 'jeoloji mühendisi' olarak tanıtan ve binhdiği ticari taksilerin ücretini ödemediği gibi "Üzerimde döviz var, bana Türk Lirası lazım" diyerek 4 şoförü 10 bin lira dolandıran S.Ç., kayıplara karıştı. Taksi şoförlerinin ihbarının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.Ç.'yi yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.Ç., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:24 Kaynak: DHA
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