TAKSİCİLERİN DURAK İSYANI - Son Dakika
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TAKSİCİLERİN DURAK İSYANI

23.03.2022 13:52

ANTALYA'nın Serik ilçesi Kadriye Belek Mahallesi'nde 59 üyesi bulunan S.S. 320 Nolu Akkınlar Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, tüm evrakları bulunmasına rağmen kendilerine durak gösterilmediğini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı...

ANTALYA'nın Serik ilçesi Kadriye Belek Mahallesi'nde 59 üyesi bulunan S.S. 320 Nolu Akkınlar Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, tüm evrakları bulunmasına rağmen kendilerine durak gösterilmediğini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı önünde toplandı.

Kooperatif Başkanı Serdar Atılgan, avukatı Esma Balaban Karaca ve dernek üyeleriyle beraber UKOME Daire başkanlığına gelip, yetkililerle görüştü. Görüşmenin olumsuz geçtiğini söyleyen Kooperatif Başkanı Serdar Atılgan, Bu kooperatif 2005 yılında kuruldu. 59 üyesi bulunan bir kooperatif. 59 üyemiz de yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş vaziyette. Faturamız, fişimiz, ticari arabamız, taksimetremiz her şeyimiz var. Defalarca UKOME'ye müracaatımız olmasına rağmen sürekli ötekileştiriliyoruz. Bulunduğumuz bölgede taksi kooperatiflerinin sayısı fazla olduğu için sürekli bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Sorunun çözümü için UKOME'ye müracaat ediyoruz. Onlar bizi Serik Şoförler Odası'na gönderiyor. Sürekli ikisinin arasında gelip gidiyoruz. 59 kişi mağdur olduk. Sorunun çözümüne katkı sunan kimse yok diye konuştu.

Sorunla ilgili yasal girişimlerde bulunduklarını aktaran Avukat Esma Balaban Karaca, Bizim 59 üyemiz adeta pas topuna dönmüş durumda. Orada aynı sorunu yaşayan toplam 212 araç var. Biz şahsi bir şey istemiyoruz. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Herkesin bakmakla yükümlü olduğu çocuğu var. Bir ihalesi varsa girelim. Usulsüz bir talebimiz yok. Ancak sorun bir türlü çözüme kavuşmuyor dedi.

TAKSİCİLERİN DURAK İSYANI
TAKSİCİLERİN DURAK İSYANI
TAKSİCİLERİN DURAK İSYANI

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kooperatif, Balaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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