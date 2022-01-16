Taksicilerin Genel Kurulu da olaylı, yumruklar havada uçuştu! - Son Dakika

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlara yönelik davranışları sık sık tartışma ve eleştiri konusu olan taksiciler, bu sefer de birbirlerine yönelik sert tavırlar sergiledi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan arbedeye polis müdahale etmek zorunda kaldı.

SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu'nu yapmaya başladı. 5 kişinin aday olduğu seçimlerde, İTEO Başkanı Eyüp Aksu konuşma yaparken üyeler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye döndü.

POLİS MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI

Başkan adayları üyeleri sakinleştirmeye çalışırken salona gelen polis ekipleri grupları ayırdı. Polis güvenlik önlemi aldı.