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TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU - Son Dakika

TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU

16.01.2022 17:36

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri yapılırken adaylardan İrfan Öztürk kürsüdeki konuşmasında mevcut başkan Eyüp Aksu'ya Bizi parçaladınız ama bugün son gün diyerek idam ipi attı.

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri yapılırken adaylardan İrfan Öztürk kürsüdeki konuşmasında mevcut başkan Eyüp Aksu'ya Bizi parçaladınız ama bugün son gün diyerek idam ipi attı. Öztürk, Esnafımdan bu konuda çok güzel tepkiler geldi. Biz yaptığımız işin arkasındayız dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurul yapılıyor. Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul başkanlık için yarışırken saat 17.00 itibariyle oy verme işlemleri sona erdi.

Konuşması sırasında mevcut başkan Eyüp Aksu'ya Yapacağım hamleden dolayı özür diliyorum. Bizi bitirdiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün. Bu yağlı urganın benim boynuma asılı değil, bu yağlı urganın Eyüp Aksu'nun boynuna asılması için bunu atıyorum diyerek idam ipi atan İrfan Öztürk DHA'ya konuştu.

'TAKSİCİ ESNAFI BU URGANI SÖKTÜ'

Öztürk, 4 yıldan beridir taksici esnafı idam sehpasına oturmuş durumda, her alanda. Bunun müsebbibi de urgan attığım mevcut oda başkanıdır. Biz taksici esnafını o sehpaya oturtup urganın boynuna geçirtildiği bir ortamdayız ama taksici esnafı bu urganı söktü ve 'biz artık bu prangalardan kurtulacağız. Senin idamını onaylıyoruz' dediler. Biz bu urganı onun için attık dedi.

Öztürk, Ağır bir tepki değil mi şeklindeki soruya ise Esnafımızdan gelen tepkiler beni ilgilendirir. Esnafımdan bu konuda çok güzel tepkiler geldi. Biz yaptığımız işin arkasındayız cevabını verdi.

'BİZ KAZANMAK İÇİN GELDİK VE KAZANACAĞIZ İNŞALLAH'

Oy verme işleminin devam ettiğini de belirtilen Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü Tabi sonuçları esnaf belirleyecek. Eğer biz kazanmayı göze aldıysak kazanmak için buraya geldik, kimse kaybetmek için aday olmadı. Biz kazanmak için geldik ve kazanacağız inşallah. Biz şunu söylemek isteriz ki, taksiciler İstanbul'da Ahi Evran ruhunu yaşatan ve yaşayan meslek grubudur. Üç, beş kişinin yapmış olduğu hatadan dolayı ne olursunuz bu esnafı yargılamasınlar. Bakın burada bir kongre var ve bakın bu kongrede ne kadar değerli insanlar var. Buna bakıp da bizi yargılasınlar, onun için taksiciler bu İstanbul'da Ahi Evran ruhunu yaşatan mesleklerin en başında geliyor

Kurul, oy sayımıyla devam ediyor.

TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU
TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU
TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU
TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU
TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU
TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU
TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU

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Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul, Esnaf, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİCİLERİN GENEL KURULUNDA BAŞKANA 'İDAM İPİ' ATAN ADAY KONUŞTU - Son Dakika
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