Son Dakika Haberleri: Taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı
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Taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı

55 dakika önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan sıra kavgasında taksici Mevlüt Ç., iddiaya göre daha önce de aynı nedenle tartışma yaşadığı Ali Nar'ı (33) tabancayla bacağından yaraladı.

Taksicilerin sıra kavgası: 1 yaralı, System.String[]
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan sıra kavgasında taksici Mevlüt Ç., iddiaya göre daha önce de aynı nedenle tartışma yaşadığı Ali Nar'ı (33) tabancayla bacağından yaraladı. Mevlüt Ç.'nin Ali Nar'ın yanına gelişi ve olay yerinden ayrılma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Olay, saat 19.00 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Ç., iddiaya göre aralarında sürekli sıra kavgası yaşadığı Ali Nar'ın yanına geldi. Ardından Ali Nar ile birlikte çay ocağına giden Mevlük Ç., sıra yüzenden yeniden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt Ç., yanındaki tabancayla Ali Nar'ın üzerine 3 el ateş etti. Mermilerden 1'i bacağına isabet eden Nar, kanlar içinde yere yağıldı. Mevlüt Ç. de oradan ayrılıp, taksine binip uzaklaştı. Nar da, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI
Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Mevlüt Ç.'nin bir iş yerinin önünde sohbet eden Ali Nar'ın yanına gelip, ardından birlikte çay ocağına gitmeleri ve olaydan sonra oradan ayrılması güvenlik kamerında görüntülendi.
Polis, kaçan Mevlüt Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Beyşehir, Ali Nar, Nar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:20 Kaynak: DHA
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